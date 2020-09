Thương lái mua chuối đưa đi khắp nơi, giá tăng 2.000-4.000 đồng/nải, dự báo còn tăng nữa

Giá chuối tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Cần Thơ... đang tăng lên do nhiều thương lái thu mua chuối đưa đi các nơi tiêu thụ. Theo đó, mỗi nải chuối xiêm có giá từ 8.000-10.000 đồng mua tại vườn, tăng từ 2.000-4.000 đồng/nải so với tháng trước.

Theo báo cáo mới đây của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), trong tháng 8/2020, giá chuối tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Cần Thơ... đã tăng lên khá mạnh do nhiều thương lái thu mua chuối đưa đi các nơi tiêu thụ. Người dân Đồng Nai cẩn thận bọc những nải chuối trước khi đưa đi tiêu thụ. Ảnh: TTXVN Cụ thể, giá chuối xiêm thương lái thu mua tại vườn đạt từ 8.000 - 10.000 đồng/nải, mức giá này tăng khoảng 2.000 - 4.000 đồng/nải so thời điểm đầu quý II/2020. Do nhu cầu tiêu thụ tăng, giá chuối xiêm tại nhiều quận, huyện ở TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận như: Hậu Giang, Vĩnh Long… cũng đang tăng khoảng 20.000-30.000 đồng/chục (10 nải) so với cách nay hơn 1 tháng. Tại các xã Minh Thuận và An Minh Bắc… (huyện U Minh Thượng, Kiên Giang), thương lái đến tận vườn mua chuối xiêm từ 8.000- 10.000 đồng/nải, mức giá này tăng khoảng 2.000- 4.000 đồng/nải so thời điểm đầu quý 2-2020. Tương tự, tại Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, chuối xiêm cũng đang được tiểu thương và vựa trái cây thu mua mạnh với giá từ 70.000-80.000 đồng/chục; hoặc 6.000-7.000 đồng/kg. Thu hoạch chuối xiêm tại vườn của anh Phạm Quốc Dũng ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, thương lái đến tận vườn thu mua với giá 70.000 đồng/chục. Ảnh: I.T Chuối xiêm thường trồng khoảng 8 tháng là bắt đầu cho trái. Với giá bán hiện nay và năng suất chuối đạt từ 4-5 tấn/công/năm, mỗi công đất chuyên canh trồng chuối xiêm, nông dân có thể kiếm lời 15-20 triệu đồng/năm.

Hiện nay, chuối xiêm không chỉ phục vụ sản xuất nhiều loại bánh kẹo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu. Theo tiểu thương và chủ vựa thu mua trái cây, giá chuối xiêm có khả năng còn tăng trong thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ tăng, nhất là vào những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Theo tính toán của nông dân, năng suất chuối bình quân đạt từ 25- 40 tấn/ha/năm; nếu duy trì được giá bán như hiện nay, nông dân có lợi nhuận khoảng 100- 150 triệu đồng/ha. Ngoài ra, cái lợi của việc trồng chuối là nhẹ công chăm sóc, dễ trồng, ít đầu tư… so với nhiều loại trồng khác. Cùng với tín hiệu vui từ thị trường chuối, giá chanh tươi tại tỉnh Long An thời gian qua cũng khá tốt, đạt từ 9.000 - 10.000 đồng/kg. Trong khi những năm trước, vào thời điểm này, giá chanh chỉ từ 4.000 - 5.000 đồng/kg. Nhiều diện tích chanh được nông dân sản xuất theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP để tăng mạnh xuất khẩu.

