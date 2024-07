Thương lái nợ hàng chục tỷ đồng rồi biến mất, người nuôi tôm Khánh Hòa khóc ròng

Theo phản ánh của nhiều hộ dân trên địa bàn TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, những ngày qua bà con nuôi tôm hùm trên địa bàn đang lâm vào cảnh đứng ngồi không yên, bởi thương lái thu mua tôm xong rồi không thanh toán tiền khiến cuộc sống của bà con lâm vào cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Bích Hà (phường Ba Ngòi, TP.Cam Ranh) buồn rầu cho biết: "Gia đình tôi đã gắn bó với nghề nuôi tôm hùm nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ lâm vào cảnh khó khăn như vậy. Thấy ai nuôi tôm hùm cũng thắng lớn, còn vợ chồng tôi thì đang ôm đống nợ".

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Hà, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa đang lâm vào cảnh lao đao khi thương lái chưa thanh toán tiền. Ảnh: Công Tâm

Bà Hà nói, khoảng 7 năm trước, vợ chồng bà xây dựng được căn nhà cấp 4 dọc mép biển, được người thân cho mượn tiền đầu tư nuôi tôm hùm trên vịnh Cam Ranh. Ban đầu chỉ nuôi thí điểm vài lồng nuôi, sau tăng lên 30 lồng.

Giữa năm 2022, vợ chồng bà Hà thu hoạch tôm hùm bán cho thương lái tên N.T.A.T. thông qua trung gian là ông Trần Hữu Tránh (ở phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh) với số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Cả hai vợ chồng dự tính sẽ thả thêm vài nghìn con xuống nuôi tiếp để tăng thêm thu nhập. Ai ngờ, số tiền bán tôm này bên mua không chịu trả và cứ hẹn lần này đến lần khác.

Các hộ dân nuôi tôm hùm ở vịnh Cam Ranh bị thương lái xù nợ. Ảnh: Công Tâm

Tương tự, ông Trương Văn An (cùng nuôi và thu mua tôm hùm trên vịnh Cam Ranh) cho biết, ông cũng huy động tôm từ bà con và bán cho bà N.T.A.T. qua trung gian là ông Tránh với tổng số tiền khoảng 11 tỷ đồng nhưng đã hơn 2 năm chưa được thương lái trả tiền. Sau đó, ông phải ngậm ngùi vay ngân hàng và phải trả lãi hàng chục triệu đồng/tháng.

Ông Trần Hữu Tránh (TP.Cam Ranh) cho biết, đầu năm 2022 bà N.T.A.T. giới thiệu mình là chủ doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam và nhiều lần đề nghị ông Tránh thu mua tôm của người dân và bán lại cho bà N.T.A.T. với mức tiền chênh lệch là 10.000 đồng/kg.

Thời gian đầu hợp tác, bà N.T.A.T. đều thanh toán đầy đủ. Sau đó, bà này viện các lý do như: Tiền tôm chưa về kịp, khách còn nợ.., để kéo dài thời gian trả tiền. Sau nhiều lần đòi tiền bà này viết giấy nợ, rồi không liên lạc được. Giờ ông luôn sống trong tâm trạng lo lắng, thấp thỏm vì bỗng dưng mang trên mình số nợ hàng chục tỷ đồng.

Theo người dân nuôi tôm hùm tại Cam Ranh, bà N.T.A.T. thường thu mua tôm hùm với giá cao hơn thị trường và tự giới thiệu là doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam nên một số người nuôi tôm đã đặt tin tưởng và đồng ý để bà N.T.A.T. nợ với số tiền rất lớn.



Ông Trần Hữu Tránh thông tin việc nợ tiền người bán tôm hùm và sống trong tâm trạng lo lắng. Ảnh: Công Tâm

Theo đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh đã tiếp nhận thông tin, thụ lý đơn tố giác của người nuôi tôm hùm. Công an cũng đã lập hồ sơ, lấy lời khai với những người liên quan và đang trong quá trình điều tra.