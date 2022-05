Tiềm năng mở rộng hợp tác kinh tế, kinh doanh Việt Nam-Mỹ

Trong khuôn khổ chuyến công du tới Mỹ từ ngày 11-17/5/2022, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ có hàng loạt các hoạt động tại Liên Hợp Quốc, gặp gỡ các doanh nghiệp, bạn bè Mỹ, trí thức, thanh niên và sinh viên Việt tại New York. Đây là sự kiện được cộng đồng doanh nghiệp tại Mỹ, đặc biệt tại New York hết sức quan tâm.

Phóng viên TTXVN tại New York đã phỏng vấn Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Hội đồng Kinh doanh vì sự Hiểu biết Quốc tế của Mỹ (Business Council for International Understanding) Peter Tichansky ngay trước thềm cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp tại New York mà ông Tichansky sẽ vinh dự tham gia.

Hội đồng Kinh doanh vì sự Hiểu biết Quốc tế của Mỹ có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy kinh doanh và thương mại Mỹ với toàn cầu thông qua đối thoại, kết nối, các hoạt động trao đổi giữa giới doanh nhân và các chính phủ hay nói ngắn gọn là ngoại giao thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hoa Kỳ, sáng 12/5/2022. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ông đánh giá như thế nào về quan hệ hợp tác kinh tế, kinh doanh của Mỹ và Việt Nam những năm gần đây?

Quan hệ kinh tế, thương mại Mỹ - Việt hiện đang rất mạnh và sẽ còn mạnh hơn nữa. Các công ty thành viên trong Hội đồng Kinh doanh vì sự Hiểu biết Quốc tế của chúng tôi cũng đặt ưu tiên hợp tác rất cao với các đối tác Việt Nam, và họ đều đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực và ngành nghề đa dạng, liên thông. Chính vì vậy, chúng tôi rất muốn hợp tác chặt chẽ không chỉ với các đối tác Việt Nam hiện có mà còn các đối tác trong tương lai nữa.

Theo ông, làm thế nào để quan hệ hợp tác kinh tế, kinh doanh Mỹ - Việt ngày càng phát triển?

Một trong những điều mà tôi rất ấn tượng là Chính phủ Việt Nam rất lắng nghe khi chúng tôi đại diện các công ty thành viên trình lên chính phủ những kiến nghị. Đây chính là phong cách khiến Việt Nam trở thành một quốc gia rất khác biệt, bởi Việt Nam hiểu rõ cần làm thế nào để thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Tôi cho rằng trong suốt thập kỷ vừa qua, nhiều công ty Mỹ đã nhận ra điều này và các bạn có thể thấy được rõ xu hướng các công ty Mỹ ngày càng tham gia đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn. Hội đồng Kinh doanh vì Sự Hiểu biết Quốc tế của chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò làm cầu nối hiệu quả nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác giữa các công ty Mỹ với Việt Nam.

Theo ông, đâu là những ngành tiềm năng để Mỹ và Việt Nam có thể mở rộng phát triển?

Tôi nghĩ rằng tiềm năng để Mỹ và Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh, thương mại còn rất nhiều ở các lĩnh vực và ngành nghề. Thứ nhất là nông nghiệp, thứ hai là khoa học sự sống (liên quan tới vi sinh vật, động vật, thực vật và con người cũng như đạo đức sinh học) và thứ ba là chuyển đổi năng lượng. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà các công ty thuộc Hội đồng Kinh doanh vì sự Hiểu biết Quốc tế của chúng tôi ưu tiên phát triển đồng thời có nhiều cơ hội phát triển ở Việt Nam. Tại hội nghị quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu COP26 (diễn ra cuối năm 2021), Việt Nam đã có những cam kết cụ thể về lộ trình giảm thiểu lượng khí thải nhà kính. Do đó chính các thành viên trong Hội đồng Kinh doanh của chúng tôi, ví dụ như tập đoàn Glenfarne chuyên về chuyển đổi năng lượng, sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa với Việt Nam.

Tôi cũng muốn nhân cơ hội này chuyển lời cảm ơn của những người dân Mỹ bình thường tới Việt Nam bởi chính Việt Nam cũng đang đầu tư vào Mỹ, không chỉ là nguồn đầu tư của cộng đồng Mỹ gốc Việt tại đây mà còn là nguồn đầu tư từ các công ty của Việt Nam; ví dụ mới đây tập đoàn VinFast đã đầu tư sản xuất ô tô chạy điện tại bang North Carolina và điều đó cho thấy sự trưởng thành vững chắc và tiềm năng hợp tác trong mối quan hệ Mỹ - Việt.