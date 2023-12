Tiền đạo Việt kiều Kaelin Nguyễn 1m86 xin quốc tịch Việt Nam

Phải nói rằng, việc thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam đã khiến người hâm mộ càng thêm quan tâm đến những nhân tố Việt kiều trẻ sáng giá đang thi đấu tại nước ngoài. Mới đây, tiền đạo sinh năm 2003 - Kaelin Nguyễn là cái tên tiếp theo khiến giới mộ điệu Việt dành sự quan tâm.

Kaelin Nguyễn tên đầy đủ là Kaelin Nguyễn Trương Khôi. Anh là một cầu thủ Việt kiều đến từ New Zealand. Kaelin Nguyễn có bố là người Việt Nam và mẹ là người Ấn Độ. Bố của Kaelin Nguyễn là ông Nguyễn Trương Khoa, Giám đốc Điều hành của Viet River Holdings - công ty chuyên về tư vấn đầu tư. Đồng thời, ông Khoa còn đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT một số công ty khác, trong đó có cả Liên đoàn bóng chuyền New Zealand, Habitat for Humanity, Barnardos…. Ông thường được biết tới là cầu nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-New Zealand.

Kaelin Nguyễn Trương Khôi chơi sở trường ở vị trí tiền đạo. Ảnh: Sportingnews.

Không chỉ giỏi kinh doanh, vị doanh nhân này còn có niềm đam mê cháy bỏng với thể thao. Ít ai biết, bằng mối quan hệ đa dạng của mình, ông Khoa đã kết nối Liên đoàn bóng đá hai nước để góp phần “kiến tạo” nên trận đấu giao hữu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ New Zealand vào tháng 07/2023 vừa qua, tức trước thời điểm thầy trò HLV Mai Đức Chung tham dự World Cup nữ 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand.

Hiện tại, Kaelin Nguyễn đang khoác áo CLB Wellington Phoenix Reverves tại New Zealand. Tại mùa giải 2023/2024, chân sút sinh năm 2003 đã ra sân 20 trận, thi đấu 1419 phút. Trung bình mỗi trận, Kaelin thi đấu hơn 70 phút. Đồng thời, Kaelin Nguyễn hiện tại đã có 8 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho đội bóng của New Zealand trên mọi mặt trận. Điều này phần nào khiến Nguyễn Trương Khôi là nhân tố không thể nào thiếu của đội bóng.

Chia sẻ với báo chí mới đây, ông Nguyễn Trương Khoa tiết lộ, gia đình ông đang lên kế hoạch xin quốc tịch Việt Nam cho cậu con trai cao 1m86: "Tôi đã lên Đại sứ quán để hỏi về thủ tục. Việc này chắc cũng cần thêm thời gian và sự giúp đỡ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp con trai hoàn tất giấy tờ cần thiết".

Nói về tài năng chơi bóng của cậu con trai, ông Nguyễn Trương Khoa cho rằng, Kaelin Nguyễn hoàn toàn có thể cạnh tranh một vị trí ở U23 Việt Nam nếu có quốc tịch Việt Nam được triệu tập.

"Tôi nghĩ Kaelin Nguyễn có lợi thế nếu so với các bạn ở U23 Việt Nam"

"Khôi thi đấu ở vị trí tiền đạo, thuận chân trái, có thể đá trung phong hoặc lệch cánh. Điểm mạnh của nó là tốc độ, khả năng xoay trở, chọn vị trí và dứt điểm. Chiều cao hiện tại của Khôi là 1m86. Khả năng càn lướt và sức bật khá tốt. Tôi nghĩ đây là lợi thế của nó nếu so với các bạn ở U23 Việt Nam vừa qua.

Kaelin Nguyễn Trương Khôi có cơ hội khoác áo U23 Việt Nam nếu có quốc tịch Việt Nam. Ảnh: Sportingnews.

Còn điểm yếu tôi nghĩ là khả năng giữ hoặc lừa bóng. Ở New Zealand, người ta khuyến khích đá nhanh, một chạm. Nhưng theo tôi, đôi lúc tiền đạo cũng phải cầm được bóng, làm chậm nhịp để chờ đồng đội hoặc cơ hội cụ thể. Nếu biết sử dụng kỹ thuật để đột phá qua người nữa thì sẽ càng tốt hơn.

Dẫu sao Khôi cũng chỉ mới 20 tuổi, lại đang được tập luyện bài bản với đội nhà nghề Wellington Phoenix, nơi có đội ngũ HLV chuyên nghiệp hàng đầu, nên tôi nghĩ nó có thể dần cải thiện và tiến bộ.

Thú thật với bạn, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc để Khôi khoác áo tuyển Việt Nam. Ý định này chỉ xuất hiện khi nó thông báo được một thành viên ban huấn luyện U23 Việt Nam liên hệ. Bạn này đề nghị Khôi cung cấp một số thông tin cá nhân để chuẩn bị tham dự Panda Cup (về sau đã bị hủy - PV) cùng đội tuyển trẻ Quốc gia. Tuy nhiên, sau đó, tôi không thấy ai liên lạc cả.

Qua tìm hiểu tôi mới biết vướng mắc nằm ở chỗ Kaelin Nguyễn Trương Khôi chưa có quốc tịch. Tôi đã lên Đại sứ quán để hỏi về thủ tục. Việc này chắc cũng cần thêm thời gian và sự giúp đỡ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp con trai hoàn tất giấy tờ cần thiết.

Nói gì thì nói tôi vẫn là người Việt Nam. Đi xa đến đâu thì cũng luôn nhớ về cội nguồn, nơi “chôn rau cắt rốn”. Hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của hai tiếng quê hương. Bạn không hiểu được cái cảm giác “rợn người” khi thấy họ “Nguyễn” trên áo của Khôi xuất hiện ở các sân bóng đâu. Vinh dự và tự hào vô cùng", ông Nguyễn Trương Khoa nhấn mạnh.