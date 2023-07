Tiết lộ bất ngờ về thân thế của ngôi sao ĐT nữ Mỹ - Trinity Rodman

Trinity Rodman hiện đang là một tài năng sáng giá của ĐT nữ Mỹ nói riêng và bóng đá nữ Mỹ nói chung. Cô có màn ra mắt tại giải bóng đá vô địch quốc gia NWSL năm 2021, khi được Washington Spirit lựa chọn vào năm 18 tuổi.

Trinity Rodman.

Tên họ của Trinity Rodman cũng khiến nhiều người liên tưởng tới Dennis Rodman, huyền thoại bóng rổ Mỹ nhưng năm 80-90 của thế kỉ trước. Cùng tìm hiểu về gia đình và mối quan hệ giữa Trinity với Dennis Rodman.

Trinity Rodman và Dennis Rodman có mối quan hệ như thế nào?

Trinity Rodman chính là con gái của huyền thoại Dennis Rodman. Rodman đã được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Naismith vào năm 2011, 5 lần vô địch NBA, góp mặt trong 2 đội NBA All-Star, 2 lần được vinh danh là Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất NBA, 7 lần dẫn đầu về số lượng rebounds tại NBA.

Trong khoảng thời gian hơn 10 năm thi đấu tại NBA từ năm 1989 đến 2000, Rodman từng 2 lần vô địch với "Bad Boy" Pistons. Sau đó, ông chuyển sang khoác áo Spurs từ năm 1993 đến 1995 trước khi tiếp tục giành được 3 danh hiệu nữa với Bulls từ năm 1996 đến 1998. Sau 1 thời gian ngắn khoác áo Lakers vào năm 1999, ông chính thức giã từ NBA trong màu áo Mavericks vào năm 2000.

Dù vậy, mối quan hệ giữa Dennis và con gái Trinity là không mấy gần gũi. Nữ cầu thủ đội tuyển Mỹ từng chia sẻ với Yahoo Sports rằng tuổi thơ của cô không nhận được quá nhiều sự giúp đỡ của Dennis cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Vào năm 2021, Trinity Rodman và cha được bắt gặp ôm nhau tại một trận đấu ở giải vô địch quốc gia nữ. Đây cũng là lần hiếm hoi cô và người cha của mình xuất hiện cùng nhau trước truyền thông.

Mẹ của Trinity Rodman là ai?

Trinity Rodman là con gái của Michelle Moyer, người vợ thứ ba của Dennis Rodman. Ngoài Trinity, Moyer còn là mẹ của DJ Rodman và con riêng Yana Lima. Bà kết hôn với Rodman vào tháng 05/2003 và đệ đơn ly hôn vào năm 2004. Cho đến trước khi bà đệ đơn ly hôn lần thứ 2 vào năm 2012, Moyer và Rodman vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Theo Yahoo Sports, Moyer đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Trinity trở thành một trong những cầu thủ bóng đá hàng đầu nước Mỹ. Trinity cũng nhiều lần chia sẻ, cô thừa hưởng mọi thứ từ người mẹ của mình, và bà Moyer chính là người ủng hộ, người bạn đồng hành và cũng là nguồn cảm hứng lớn nhất của cô.

Anh trai của Trinity Rodman là ai?

Anh trai của Trinity là DJ Rodman, hiện đã nối nghiệp cha và trở thành cầu thủ bóng rổ. DJ Rodman tốt nghiệp năm 2019 tại Trường Công giáo JSerra, được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng và là tiền đạo phụ xuất sắc thứ 112 trong nước, theo bảng xếp hạng của 247Sports.

DJ Rodman chơi bóng tại Washington State từ năm 2019, ra sân 111 trận (trong đó có 42 trận ra sân từ đầu). Trong suốt sự nghiệp của mình, anh ghi trung bình 5,5 điểm, 4,0 rebounds và 0,9 kiến tạo mỗi trận, đạt tỉ lệ ghi điểm 39,9%.

Ở mùa giải 2022/23, anh đạt đỉnh cao phong độ với trung bình 9,6 điểm và 5,8 rebounds sau 31 trận, đứng thứ 2 trong đội về số rebounds với 180 lần, đạt tỉ lệ ném 3 điểm 38,1%.

Chị gái của Trinity Rodman là ai?

Chị gái cùng cha khác mẹ của Trinity Rodman là Alexis Rodman, 35 tuổi. Cô là con gái của Dennis Rodman và người vợ đầu tiên, Annie Bakes. Cũng giống như Trinity, Alexis không có mối quan hệ tốt đẹp với người cha Dennis.

Trong bộ phim tài liệu "Rodman: For Better or Worse" phát hành năm 2019, bản thân huyền thoại bóng rổ người Mỹ đã thừa nhận ông mới chỉ gặp cô con gái Alexis lần đầu tiên sau nhiều năm, khi đó cô 24 tuổi.