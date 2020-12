Tiết lộ: Messi thẳng tay gạch tên Ronaldo khỏi FIFA The Best 2020

Đêm qua, tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich đã vượt qua Ronaldo và Messi để giật danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2020 của FIFA. Đây là điều đã được người hâm mộ dự đoán từ trước vì chân sút người Ba Lan đã có một năm thi đấu bùng nổ, giúp Hùm xám giành cú "ăn ba" thần thánh.

Ronaldo không có tên trong 3 đề cử của Messi.

Giải thưởng The Best của FIFA được khởi xướng từ năm 2016. Mỗi hạng mục giải thưởng của The Best sẽ do HLV trưởng, đội trưởng các ĐTQG và phóng viên trên thế giới bình chọn.

Tờ Goal mới đây đã tiết lộ lá phiếu bình chọn của Messi, đội trưởng của Argentina. Tiền đạo của Barca đã chọn đồng đội cũ Neymar là cầu thủ xuất sắc nhất năm, lần lượt 2 vị trí còn lại là Mbappe và Lewandowski.

Việc Messi thẳng tay loại Rooney khỏi danh sách 3 cầu thủ mà anh bình chọn đã gây ra khá nhiều tò mò cho người hâm mộ. Một số thì cho rằng Messi và Ronaldo thực sự đã có sự thù địch quá lớn nên tiền đạo người Argentina đã dễ dàng không bỏ phiếu cho ngôi sao của Juventus.

Một số khác thì cho rằng Messi đã tranh thủ sự ủng hộ của 2 ngôi sao đắt giá và quyền lực nhất tại PSG. Đội bóng nước Pháp là một trong những ứng cử viên nặng ký trong việc chiêu mộ Messi ở kỳ chuyển nhượng Hè 2021, thời điểm M10 hết hạn hợp đồng với Barca.