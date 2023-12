Tin bão mới nhất: Sáng sớm nay (18/12), bão Jelawat suy yếu trước khi vào biển Đông

Hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là JELAWAT đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines.

Sáng sớm nay (18/12), sau khi đi vào đất liền phía Đông miền Nam Philippines bão JELAWAT đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông miền Nam Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần.

Vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông từ đêm 18/12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông sóng biển cao 2,0-4,0m.

Đêm qua (17/12), ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên đã mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/12 đến 03h ngày 18/12 có nơi trên 70mm như: Vĩnh Kim (Quảng Trị) 117.2mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 125.4mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 75.8mm, Khâm Đức (Quảng Nam) 97.2mm, Hương Trà (Quảng Ngãi) 91.2mm,…

Dự báo: Ngày 18/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và có nơi có dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Từ đêm 18/12 mưa giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi; từ đêm 18/12 có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Khu vực Trung Trung Bộ: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; từ ngày 18/12 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác: đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Bình Định đến Khánh Hòa đêm 17/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngày hôm nay (18/12) ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm; riêng vùng núi trời rét hại. Nhiệt độ do cơ quan khí tượng đo lúc 6 giờ sáng nay, ghi nhận: Sa Pa (Lào Cai) 6,4 độ C; Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7,6 độ C; Cao Bằng 9,2 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 14,1 độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) 13,5 độ C; Thanh Hóa 15,4 độ C