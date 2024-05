TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTBXH; phát hiện 2 vợ chồng trọng thương tại nhà

Bắt Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTBXH về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước"

Ngày 9/5, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội vừa qua đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1973; trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Văn Bình bị bắt vì cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Văn Bình là Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Phát hiện 2 vợ chồng trọng thương tại nhà riêng

Như Dân Việt đã đưa tin: Trưa 9/5, cơ quan chức năng phường Cẩm Thạch (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin báo, khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện 2 người bị thương tích rất nặng tại một căn hộ ở đường Trần Phú (thuộc tổ 4, khu Hồng Thạch A) và đã đưa các nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền sở tại nhanh chóng cử lực lượng chức năng đến hiện trường, tiến hành xác minh làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, danh tính 2 người bị thương là bà Nguyễn Thị H (SN 1964) và chồng là ông Lại Cao T (SN 1959; cùng trú tại tổ 4, khu Hồng Thạch A, phường Cẩm Thạch).

Ảnh minh họa.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, sau khi được đưa vào viện, ông T. được chẩn đoán bị xuất huyết não, hôn mê; còn bà H. bị vỡ xương hàm, vết thương ở phổi, gãy răng...

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP.Cẩm Phả phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, rất có thể giữa vợ chồng ông T. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Kẻ giết 4 người trong gia đình ở Khánh Hòa lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) mức án tử hình về tội Giết người.

Bị cáo Hồ Xuân Hải tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.V

Theo cáo trạng, vợ chồng Hồ Xuân Hải đầu tư trại nuôi heo tại địa phương nhưng thua lỗ, nợ nhiều, không có khả năng trả nợ. Vợ chồng có 3 con chung, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2013.

Ngày 22/8/2023, Hồ Xuân Hải lên mạng tìm hiểu cách thức gây ngạt khí CO, sau đó, tự đi mua 1 bình khí, dây ống nước chở về cất giấu trong căn nhà vắng chủ, sát nhà gia đình đang ở.

Khoảng 22h cùng ngày, vợ con Hải vào phòng bật máy lạnh, đóng kín cửa đi ngủ. Hải ra ngoài phòng khách ngồi uống rượu và tiếp tục xem điện thoại, nghiên cứu cách gây tử vong bằng khí CO.

Đến khoảng 2h sáng hôm sau, Hải đưa bình khí CO đến khu vực tiếp giáp cửa sổ phòng vợ con Hải đang ngủ, rồi xả khí CO vào phòng qua dây ống nước đã mua, làm vợ con của Hải tử vong vì ngạt khí. Sau đó, Hải đóng van, cất bình khí CO về chỗ cũ, rồi vào phòng ngủ, đóng cửa, nằm dưới chân vợ con. Đến trưa cùng ngày, thấy bất thường, hàng xóm kiểm tra, phát hiện vợ và 3 con của Hải đã tử vong, Hải còn sống và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ vợ và ba con ở Cam An Nam tử vong. Ảnh: Công Tâm

Hội đồng xét xử nhận định, sau khi phạm tội, bị cáo Hồ Xuân Hải đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường 50 triệu đồng cho đại diện bị hại.

Theo Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp tước đoạt sinh mệnh của nhiều người, khiến cho dư luận ở địa phương bất bình, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Hội đồng xét xử tuyên án tử hình Hồ Xuân Hải.

Đường dây môi giới bán dâm với hơn 300 "gái tuyển" vừa bị triệt phá ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/5, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 15 người về các tội Môi giới mại dâm, Chứa mại dâm.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn ở Hà Nội, thường xuyên đăng tải các hình ảnh "chào hàng" của gái bán dâm công khai trên hàng loạt các website.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định đối tượng cầm đầu là Hoàng Duy Hưng (34 tuổi, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Quá trình đấu tranh với đối tượng, cảnh sát xác định tháng 11/2022, Hưng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài, thanh toán bằng tiền ảo, tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau, với mục đích để môi giới mại dâm.

Các đối tượng trong đường dây môi giới bán dâm với hơn 300 "gái tuyển" vừa bị triệt phá ở Hà Nội. Ảnh: CACC

Trên các website, Hưng cho đăng tải hình ảnh của hơn 300 gái bán dâm cùng số điện thoại đường dây nóng để khách mua dâm liên hệ. Gái bán dâm của Hưng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, yêu cầu ngoại hình cao và có các cấp độ khác nhau, chủ yếu là "nhân viên" chọn từ các quán karaoke.

Quá trình thực hiện, Hưng sử dụng máy chủ thuê ở nước ngoài để tạo ra các diễn đàn trao đổi, nhận xét về gái bán dâm nhằm thu hút và hấp dẫn khách mua dâm.

Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo để tuyển gái bán dâm. Hưng cũng tuyển các đối tượng chuyên chăn dắt gái bán dâm để đăng lên trang mạng, mục đích là môi giới trung gian, hưởng tiền trực tiếp từ gái bán dâm.

Khi có khách, Hưng điều gái bán dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và các tỉnh khác Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Sài Gòn và Phú Quốc.

Để vận hành các trang môi giới mại dâm, Hưng thuê một căn nhà 5 tầng biệt lập tại ngõ 1 Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để hoạt động.

Hưng ngụy trang bằng cách, chỉ giao dịch bằng các tài khoản ảo, không chính chủ và liên lạc với đồng bọn thông qua ứng dụng mạng xã hội Telegram. Hưng còn cài đặt chế độ đọc xong tự xóa, không để lại dấu vết.

Ngoài ra, Hưng còn lập ra 2 nhóm hoạt động độc lập. Nhóm một được vận hành bởi 3 nhân viên IT, chuyên đăng bài trên các website, đồng thời tham gia nhận xét, bình luận về gái bán dâm trên các trang mạng này để thu hút khách mua dâm.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: CACC

Nhóm này khi đăng hình ảnh gái bán dâm sẽ đính kèm thông tin cá nhân, bảng giá dịch vụ, lập các tài khoản giả khách mua dâm để "chim mồi" kèm theo hình ảnh đồi trụy, kích dục nhằm giới thiệu, hấp dẫn, kích thích, thúc đẩy khách mua dâm tìm chọn và "đặt hàng".

Nhóm 2 đều là các đối tượng nữ, giả gái bán dâm chuyên nhận điện thoại của khách mua dâm thông qua đường dây nóng. Các đối tượng này thay nhau trực, nghe điện thoại của khách mua dâm gọi đến. Điện thoại được dán địa chỉ nhà nghỉ, nghệ danh của gái bán dâm để khi khách có nhu cầu thì sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ.

Ngoài ra, có một đối tượng là Hoàng Văn Túc (ở Thanh Trì, Hà Nội) được Hưng giao quản lý chung, liên kết với chủ, quản lý và nhân viên các khách sạn, nhà nghỉ để cho gái bán dâm ăn ở và "đi khách" luôn tại đó.

Ngày 28/9/2023, cảnh sát bắt quả tang một số đối tượng đang mua bán dâm khách sạn Zedd Hotel (ở ngõ 26 Đỗ Quang, quận Cầu Giấy) và đã khởi tố Lê Thị Ngọc Anh (22 tuổi) về tội Chứa mại dâm.

Lần theo dấu vết từ vụ trên, ngày 27/11/2023, Công an quận Cầu Giấy cùng Công an quận Đống Đa triệt phá ổ chứa mại dâm tại khách sạn 96 (số 96 Nguyễn Hữu Tước, phường Nam Đồng), đồng thời khởi tố 3 đối tượng.

Đến ngày 9/1, Công an Cầu Giấy phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ ổ chứa mại dâm khác ở khách sạn Nam Long (số 38 Miếu Đầm, phường Mễ Trì). Tiếp tục, 10 ngày sau, lực lượng chức năng phá thêm ổ chứa mại dâm tại homestay Sắc Màu (số 30 ngõ 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2).

Nhà chức trách xác định, đường dây môi giới mại dâm của Hưng đã thu lời bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Vụ án này đang được điều tra giai đoạn 2 để xử lý triệt để các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

3 ông cháu tử vong thương tâm dưới hố nước

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 9/5, tại xã Hộ Đáp (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 3 ông cháu tử vong.

Theo Công an huyện Lục Ngạn, khoảng 15 giờ ngày 9/5, ba cháu gồm: Vi Hồng Phong (SN 2013), Vi Thành Nguyên (SN 2015) và Vi Bảo An (SN 2017), đều trú tại thôn Cái Cặn, xã Hộ Đáp, rủ nhau đi câu cá và tắm tại một hố nước rộng chừng hơn chục mét vuông, sâu khoảng 3m thuộc khu Dọc Bon, thôn Cái Cặn, cách nhà khoảng 800m. Hố nước này do gia đình ông Chu Văn Hẹo (SN 1969) đào múc cách đây hơn một tháng để lấy nước tưới cây ăn quả.



Hố nước sâu - nơi 3 ông cháu tử vong. Nguồn: Báo Bắc Giang

Quá trình tắm, cháu Phong và Nguyên không may bị chìm. Thấy vậy, cháu An chạy về nhà gọi ông nội là Vi Văn Ố (SN 1965) ở thôn Cái Cặn ra cứu.



Khi ông Ố đến cứu thì cháu An tiếp tục đi tìm người lớn để giúp. Lúc này, ông Vi Văn Nôm (SN 1976) ở cùng thôn biết tin chạy đến khu vực hố nước để cứu thì thấy ông Ố đã tím tái cơ thể, tắt thở.

Cùng lúc, anh Vi Văn Rìu (SN 1990, là con trai ông Ố, là bố cháu An, bác cháu Phong và Nguyên) cũng chạy đến nơi, vớt được hai cháu trong tình trạng đã tử vong.

Được biết, Phong và Nguyên đều là con trai anh Vi Văn Tiến (SN 1992) và chị Vi Thị Nga (SN 1994). Cả hai vợ chồng đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung (thị xã Việt Yên, Bắc Giang). Hai con trai ở với ông Ố (là ông nội).

Công an huyện Lục Ngạn cử cán bộ xuống hiện trường. Gia đình có ý kiến không khám nghiệm tử thi và đưa thi thể 3 ông cháu về nhà mai táng theo phong tục địa phương.