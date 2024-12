TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Công an bí mật ghi hình học sinh đi xe máy vi phạm; bắt giữ "hot girl" trốn nã

Công an bí mật ghi hình, phát hiện nhiều học sinh đi xe máy vi phạm

Ngày 1/12, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản xử lý các em học sinh lái xe máy không đủ điều kiện về độ tuổi và giấy phép lái xe. Đồng thời, lập biên bản xử lý các trường hợp giao xe cho các em và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Cảnh sát giao thông lập biên bản các trường hợp học sinh vi phạm. Nguồn: NLĐO

Cuối tháng 11/2024, Công an TP.Biên Hòa thành lập nhiều tổ công tác bí mật ghi hình và kiểm tra đột xuất nhiều điểm trông giữ xe xung quanh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa).

Tại đây, công an phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều em học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 110 - 150cc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 64 xe mô tô có dung tích xi lanh từ 110 - 150cc do học sinh không đủ điều kiện về độ tuổi và giấy phép lái xe.

Các phương tiện bị tạm giữ. Công an TP.Biên Hoà sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý học sinh và người giao phương tiện cho các em nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng các em và những người cùng tham gia giao thông. Nguồn: NLĐO

Tổ công tác đã làm việc với Ban giám hiệu nhà trường và một số học sinh điều khiển những phương tiện trên để lập biên bản xử lý (trong đó có cả việc lập biên bản xử lý người giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông) theo quy định và yêu cầu cam kết không tái vi phạm.

Lực lượng chức năng đề nghị nhà trường có các biện pháp quyết liệt, nghiêm khắc trong xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông; các điểm trông giữ xe không nhận trông giữ xe của các học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bắt giữ "hot girl" trốn truy nã Nguyễn Thị Mộng

Sáng 1/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Mộng (32 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Đối tượng trốn truy nã Nguyễn Thị Mộng thời điểm bị phát hiện tại biên giới Tây Ninh. Nguồn: NLĐO

Trước đó, khoảng 9 giờ 25 phút ngày 30/11, tổ công tác Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát phối hợp Công an huyện Tân Biên và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh làm nhiệm vụ tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Lúc này, tổ công tác phát hiện Mộng đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam có đặc điểm giống kẻ bị truy nã nên bắt giữ.

Qua lấy lời khai bước đầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh xác định Nguyễn Thị Mộng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hiện cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ để bàn giao Nguyễn Thị Mộng cho Công an TP.Nha Trang điều tra theo thẩm quyền.

Phát hiện gần 1.000 con chim hoang dã được giấu tại nhà vệ sinh bến xe ở Huế

Ngày 1/12, theo tin từ Hạt Kiểm lâm TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), cơ quan này vừa phát hiện, thu giữ gần 1.000 cá thể chim hoang dã được cất giấu tại khu vực nhà vệ sinh công cộng ở Bến xe phía Nam TP.Huế.

Gần 1.000 cá thể chim hoang dã được phát hiện cất giấu tại khu vực nhà vệ sinh công cộng ở Bến xe phía Nam TP.Huế. Ảnh: K.L.

Trước đó, qua thời gian theo dõi tình hình hoạt động mua bán, vận chuyển chim hoang dã trái phép đi các tỉnh khác tiêu thụ, chiều ngày 30/11, Hạt Kiểm lâm TP.Huế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kiểm tra tại khu vực Bến xe phía Nam TP.Huế.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện có tổng cộng 936 cá thể chim chào mào (Pycnonotus jocosus) đang còn sống bị nhốt trong 7 thùng giấy và được cất giấu tại khu vực nhà vệ sinh công cộng tại bến xe. Đoàn đã thông báo thông tin về 7 thùng chim vắng chủ trên nhưng không có người thừa nhận.

Đoàn đã tiến hành lập biên bản, hồ sơ theo thủ tục và vận chuyển về Hạt Kiểm lâm TP.Huế, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Thừa Thiên Huế được đánh giá là vùng có giống chim chào mào được yêu thích nên các thương lái đã thu mua số chim bẫy bắt trái phép để vận chuyển đến các tỉnh khác tiêu thụ với giá cao.

Trong những năm qua, lực lượng kiểm lâm ở tỉnh và các lực lượng chức năng liên quan rất chú trọng và triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa nhằm ngăn chặn nạn săn bẫy các loài chim hoang dã, trong đó có loài chào mào.

Trong 3 năm trở lại đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử lý nhiều vụ vi phạm về săn bắt, vận chuyển chim hoang dã, tái thả 1.911 cá thể chim các loại về tự nhiên và xử phạt thu nộp ngân sách gần 450 triệu đồng.

Trộm xe máy rồi mang xe đi bán thì bị công an bắt giữ

Ngày 1/12, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Trần Trung Duy (39 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xã Tân Long bắt giữ được nghi phạm trộm xe máy cùng tang vật. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/11, Công an xã Tân Long (huyện Phú Giáo) phát hiện Duy đang bán chiếc xe máy tại một tiệm sửa xe trên địa bàn xã Tân Long. Nghi ngờ đây là chiếc xe máy bị trộm nên Công an xã Tân Long đã đến tiệm sửa xe máy để mời Duy về làm việc.



Tuy nhiên, tại đây, Duy đã bỏ chạy để thoát thân. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Tân Long đã truy đuổi và bắt giữ được Duy.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận chiếc xe máy này vừa trộm tại xã Tân Hưng (huyện Bàu Bàng). Ngoài ra, Duy còn khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm xe máy tại địa bàn xã Tân Long (huyện Phú Giáo).

Bắt đối tượng truy nã bị truy nã đặc biệt, phát hiện có súng đạn

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Phước đã bắt bị can bị truy nã đặc biệt Lê Xuân Thắng (SN 1981, ngụ tỉnh Khánh Hòa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Lê Xuân Thắng và quyết định truy nã. Nguồn: CAND

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 9/2022, Lê Xuân Thắng và bà T.T.H. (SN 1981, ngụ TX.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) sống chung với nhau như vợ chồng.

Lợi dụng sự tin tưởng của bà H., biết bà có 3 thửa đất nên Thắng đã dụ dỗ, lừa dối bà H. để mang 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đi thế chấp để vay 8 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Việc thế chấp này bà H. không biết, ngoài ý muốn, khiến bà H. không chuộc lại được tài sản của của mình, mất quyền sử dụng hợp pháp đối với 3 mảnh đất trị giá hơn 16,3 tỷ đồng.

Ngày 21/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh; khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tuy nhiên, Thắng đã bỏ trốn.

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với Thắng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xác minh, nghi Thắng lẩn trốn ở Lào, Campuchia và Thái Lan, sau đó quay về lẩn trốn tại TP.Cần Thơ, tỉnh Bến Tre và TP.HCM. Khoảng 1h sáng 1/12, Tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước, Công an quận 7 (TP.HCM) đã phát hiện, vây bắt Thắng đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc phường Tân Hưng, quận 7.

Khi bắt giữ Thắng, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại, có hộp tiếp đạn và 5 viên đạn bên trong cùng 22 viên đạn khác cùng và một số tài liệu có liên quan.

Hiện Thắng đã được di lý về Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra làm rõ.