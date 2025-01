TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vợ chồng giáo viên bị sát hại dã man; vi phạm giao thông còn đánh cả cảnh sát

Vợ chồng giáo viên bị sát hại dã man ở Khánh Hòa

Ngày 10/1, nguồn tin từ UBND phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến 2 vợ chồng làm nghề giáo viên tử vong.

Hiện trường vụ việc khiến 2 vợ chồng tử vong. Ảnh: Công Tâm

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 4h30 sáng 10/1, tại thôn Đông Hải, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Video hiện trường ở phường Ninh Hải.

Nạn nhân là 2 vợ chồng giáo viên trường tiểu học ở phường Ninh Hải. Cả hai bị chém khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân được xác định L.T.T.T (SN 1964) và chồng là P.V.N (SN 1963), đều trú tại thôn Đông Hải, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc trên, vợ chồng này có mâu thuẫn với một người đàn ông (SN 1961, cùng trú tại địa phương) trong việc tranh chấp tài sản và sau đó mới xảy ra sự việc đau lòng như trên.

Hiện trường vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với địa phương điều tra làm rõ.

Tạm giữ đối tượng đã vi phạm giao thông còn đánh cả cảnh sát

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, khoảng 14h ngày 8/1, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Kiến An thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường Trần Tất Văn, Kiến An, phát hiện Nguyễn Văn Thuyên (sinh năm 1967, trú tại xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS: 16M2-2922 lưu thông trên đường Trần Tất Văn theo hướng cầu Nguyệt về ngã 5 Kiến An, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn.

Hình ảnh Nguyễn Văn Thuyên đánh một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Ảnh: CAHP.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Thuyên không chấp hành, bỏ chạy. Một lúc sau Thuyên quay lại, rồi tiếp tục đi về hướng ngã 5 Kiến An.

Do đối tượng chạy ngược chiều xe mô tô chuyên dụng CSGT nên Tổ công tác sử dụng xe mô tô của người dân (BKS: 15G1- 89106) để đuổi theo, tiếp tục yêu cầu Thuyên dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành. Tại trước cửa số nhà 527 đường Trần Tất Văn, khi Tổ công tác chặn dừng lại thì Thuyên có hành vi dùng tay đánh một chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Nguyễn Văn Thuyên. Ảnh: CAHP.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thuyên về hành vi "Chống người thi hành công vụ" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bác quan điểm của các luật sư, tòa án tuyên ông Trần Đình Triển 3 năm tù

Sáng 10/1, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm 3 năm tù với bị cáo Trần Đình Triển về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ông Triển là Tiến sĩ luật, từng là Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.Hà Nội và Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân. Trước ngày hầu tòa một tuần, ông Triển bị đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử thể hiện đây là phiên tòa công khai nhưng các phóng viên và người quan tâm bị chặn tại tầng 1 tòa án, không được lên phòng xử ở tầng 3 trụ sở TAND TP.Hà Nội.

Ông Trần Đình Triển không nhận tội nhưng bị tòa phạt 3 năm tù.

Theo luật sư của ông Triển, tại tòa, vị này thừa nhận có hành vi đăng tải các bài viết lên Facebook cá nhân như cáo trạng thể hiện. Tuy nhiên, ông Triển cho rằng việc này không phải hành vi phạm tội.

Bào chữa cho ông Triển, các luật sư nêu quan điểm việc ông đăng nhận định cá nhân về tòa án, lãnh đạo tòa án lên Facebook không phải hành vi phạm tội; nếu có xâm phạm đến chủ thể khác, cũng chỉ ở mức xử phạt hành chính… nên cần trả tự do cho ông. Các quan điểm này bị tòa án bác bỏ.

Theo cáo trạng, ngày 3/2/2013, bị cáo Trần Đình Triển đã tạo lập tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook mang tên "Trần Đình Triển", đăng ký với thông tin là Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân.

Tài khoản Facebook này chỉ do cá nhân bị can Trần Đình Triển quản lý, sử dụng, không chia sẻ quyền quản trị với người nào khác.

Trong quá trình hành nghề luật sư, bị can Trần Đình Triển nảy sinh bức xúc cá nhân, cho rằng ngành tòa án và việc điều hành của lãnh đạo TAND Tối cao có những vấn đề chưa hợp lý.

Thời gian từ ngày 23/4/2024 đến ngày 9/5/2024, bị can Trần Đình Triển đã soạn thảo và sử dụng ứng dụng Facebook cài đặt trên điện thoại di động để đăng tải 3 bài viết trên trang Facebook "Trần Đình Triển".

Kết luận giám định thể hiện, thông tin đăng tải có nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống TAND và cá nhân lãnh đạo TAND Tối cao. Việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tại cơ quan điều tra, bị can Trần Đình Triển khai, các thông tin, nội dung nêu trong các bài viết trên do bị can tự thu thập, nhận xét, đánh giá theo ý kiến chủ quan về ngành tòa án và cá nhân lãnh đạo TAND Tối cao mà không có thông tin, tài liệu, chứng cứ xác thực để kiểm chứng.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Anh Đức, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, hiện là Phó Giám đốc Công ty Vicem thương mại Xi măng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả của việc Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trốn thuế, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và các đơn vị có liên quan".

Tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Anh Đức. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trốn thuế, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và các đơn vị có liên quan" và đã có 8 đối tượng bị khởi tố.

Các đối tượng này gồm: 3 bị can Vũ Văn Tặng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Hạ Long; Nguyễn Văn Chuẩn - Trưởng phòng vật tư; Nguyễn Thị Thảo - cán bộ Phòng vật tư về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; 2 bị can Hà Văn Tiến, Lương Đức Huy về tội Mua bán trái phép hóa đơn và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị can Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Tuyến về tội "Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế".

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp nhóm tài xế xe ôm hỗn chiến bằng hung khí trước cổng bệnh viện

Sáng 10/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng có hành vi hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng trước cổng Bệnh viện quận Bình Thạnh trên đường Lê Văn Duyệt, phường 1.

4 đối tượng bị bắt giữ.

Thời điểm 1 đối tượng cầm gậy đập vào đầu tài xế Grab.

4 đối tượng bị bắt gồm: Võ Duy Tân (SN 1998, ngụ tỉnh Tiền Giang), Võ Văn Long (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Ngọc Long (SN 1980, tên gọi khác là Hậu, ngụ TP.HCM), Trần Văn Minh (SN 1969, ngụ phường 1, quận Bình Thạnh) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h20 ngày 9/1, khi trả và đón khách tại khu vực cổng Bệnh viện quận Bình Thạnh, Tân là tài xế xe ôm công nghệ Grab đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với Long, tài xế xe ôm truyền thống tại khu vực này.

Tân đã dùng dao đâm trúng cánh tay của Long gây thương tích, được mọi người can ngăn nên Tân bỏ đi.

Đến 9h40 cùng ngày, khi thấy Tân quay lại, Long cùng Minh, Long (cũng là tài xế xe ôm truyền thống) đã dùng hung khí là gậy tre truy đuổi và tấn công Tân. Đối tượng Tân cũng đã dùng dao chống trả.

Nhận tin báo, Công an phường 1, quận Bình Thạnh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự đã tiến hành truy xét mời làm việc 4 đối tượng.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng đều đã khai nhận thực hiện hành vi tham gia đánh nhau gây rối trật tự công cộng tại khu vực trước cổng Bệnh viện quận Bình Thạnh.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, làm rõ.