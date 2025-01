Khởi tố, bắt tạm giam 2 thuyền trưởng ở Kiên Giang vì tổ chức đánh bắt trái phép trên vùng biển Thái Lan

Ngày 10/1, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Võ Minh Mẫn (42 tuổi; ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Văn Hiền (46 tuổi; ngụ khu phố 6, phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".



Công an tỉnh Kiên Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền. Ảnh: CACC



Theo kết quả điều tra, ngày 6/3/2024, Võ Minh Mẫn làm thuyền trưởng tàu cá KG91771-TS, trên tàu có 12 ngư dân, cùng với tàu cá KG91020-TS do Nguyễn Văn Hiền làm thuyền trưởng và ba ngư dân đang khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Thái Lan, thì bị lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện, bắt giữ.

Sau đó tàu cá KG91020-TS cùng ngư dân được thả về. Riêng tàu cá KG91771-TS cùng ngư dân bị tạm giam. Đến ngày 18/12/2024, phía Thái Lan tiến hành trao trả qua đường ngoại giao về Việt Nam.

Công an tỉnh Kiên Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Minh Mẫn. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu chứng cứ, lời khai các đối tượng, ngày 8/1/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Võ Minh Mẫn và Nguyễn Văn Hiền để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".