TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xử phúc thẩm vụ Trương Mỹ Lan; tin mới vụ "quái xế" tông chết cô gái ở Hà Nội

Xét xử phúc thẩm vụ Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát kháng cáo án tử hình giai đoạn 1

Sáng 4/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 47 bị cáo khác, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB giai đoạn 1.

Phiên tòa phúc thẩm kéo dài đến 25/11, dưới sự điều hành của chủ tọa Huỳnh Thanh Duyên (Chánh Tòa Kinh tế TAND Cấp cao tại TP.HCM).



Trong vụ án này các bị cáo đã bị kết án về nhiều tội danh: "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"...

Tại phiên tòa, HĐXX cho trích xuất bà Lan và chồng Chu Lập Cơ, cháu gái Trương Huệ Vân cùng một số bị cáo đến phiên xử, còn lại các bị cáo xét xử trực tuyến ở trại giam T30 Bộ Công an, Củ Chi. Vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Tập đoàn Capella xin giảm nhẹ hình phạt 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" 1.000 tỷ đồng của bà Lan. Trước phiên tòa phúc thẩm, ông Trí đã nộp đủ số tiền 1.000 tỷ đồng để hoàn trả cho bà Lan và có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị chấn thương cột sống.

Tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt 20 năm tù tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; 20 năm tù tội "Đưa hối lộ" và tử hình về tội "Tham ô tài sản"; tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, bà này còn phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay là 677.800 tỷ đồng.

Sau bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bản án sơ thẩm cũng xác định, bị cáo Trương Huệ Vân đã giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại 25,2 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo Vân cũng kháng cáo xin giảm nhẹ.

Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn bị TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân về tội "Nhận hối lộ". Bà này bị cáo buộc đã nhận 5,2 triệu USD từ Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để giúp che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém cùng hàng loạt các sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng của SCB đã bị phát hiện qua thanh tra.

Đúng 9h, HĐXX cùng đại diện VKS bước vào phòng xét xử, chính thức khai mạc phiên tòa.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Phiên tòa bước vào phần thủ tục.

