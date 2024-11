Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền 3 tỷ đồng/ngày

Ngày 27/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và trinh sát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, đề, cá độ bóng đá quy mô rất lớn với số tiền 240 tỷ đồng (trung bình mỗi ngày khoảng gần 3 tỷ đồng) tại địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố do đối tượng Cao Quốc Điều (SN 1989, trú tại huyện Nhà Bè, TP.HCM) cầm đầu tổ chức.

Không để các đối tượng lộng hành, sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã giao Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (Phòng 4) chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xác lập chuyên án để triệt xóa nhóm đối tượng này. Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã thu thập thông tin, tài liệu, xác định rõ quy mô, phạm vi, phương thức, thủ đoạn hoạt động, vai trò, vị trí của Cao Quốc Điều và các đối tượng liên quan.

Đối tượng Cao Quốc Điều cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Nguồn: CAND

Ngày 6/11, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phan Mạnh Trường và Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Phòng 4 và các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM và công an một số đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai triệu tập 19 đối tượng, khám xét khẩn cấp 19 địa điểm là nơi ở, hoạt động của các đối tượng, tại TP.HCM và các tỉnh Long An, Kiên Giang.

Các đối tượng trú tại TP.HCM gồm: Cao Quốc Điều (có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích); Đặng Thành Cao (SN 1984); Nguyễn Trường Khải (SN 1989, 2 tiền án tội Trộm cắp tài sản; 1 tiền án tội Cướp tài sản; 1 tiền án tội Cưỡng đoạt tài sản), Nguyễn Hiếu Trung (SN 1988, 1 tiền án, tội Giết người; 1 tiền sự hành vi sử dụng trái phép chất ma túy), Nguyễn Duy Tân (SN 1987), Phan Văn Luỹ (SN 1959, có 1 tiền án tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc), Nguyễn Vũ Bảo (SN 1976), Nguyễn Mộng Tuyền (SN 1983), Nguyễn Thị Kiều Phụng (SN 1994), Nguyễn Quốc Lâm (SN 1974), Đoàn Kiệt (SN 1978), Lê Hoàng Tuấn (SN 1993), Trần Minh Tiến (SN 1997, 1 tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy), Ngô Hoàng Anh (SN 1990), Lê Cu Tèo (SN 1988), Phạm Thanh Tuấn (SN 1966), Kiều Hồng Thái (SN 1971); và các đối tượng Vương Khánh Phương (SN 1975), trú tại tỉnh Long An, Huỳnh Ngọc Chúc (SN 1985) trú tại tỉnh Kiên Giang.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, đầu năm 2023, Cao Quốc Điều với vai trò là nhà cái đã cùng một số đối tượng cổ đông móc nối, kết nạp Đặng Thanh Cao, Nguyễn Duy Tân và nhiều đối tượng khác làm đại lý trung gian để tổ chức hoạt động cờ bạc có quy mô rất lớn dưới hình thức thầu số lô, số đề truyền thống qua việc nhận phơi số đề, số lô với các đại lý đầu dưới ở TP.HCM và một số tỉnh phía Nam. Đến khoảng đầu tháng 8/2024, Cao Quốc Điều thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động bằng cách sử dụng Bot “xxx Lyyy” trên mạng xã hội Z để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp, tiện lợi, nhanh chóng và thu được lợi nhuận bất chính cao hơn.

Quá trình trinh sát và điều tra, Ban chuyên án xác định, Bot “xxx Lyyy” được thiết kế để tự động thực hiện các nhiệm vụ trên nền tảng mạng xã hội; giống như một Robot có khả năng tương tác với người dùng thông qua các tin nhắn văn bản hoặc câu lệnh; có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, từ trả lời câu hỏi đến cung cấp thông tin, khảo sát… theo nhu cầu của người lập trình. Bot “xxx Lyyy” được phát triển bằng cách sử dụng AP… (Application Programming…) của mạng xã hội Z và một số ngôn ngữ lập trình hiện hành.

Căn cứ nguồn dữ liệu đã được nhập, Bot “xxx Lyyy” thực hiện và trả lời các câu lệnh được cài đặt sẵn để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề khi người dùng có yêu cầu. Từ Bot “xxx Lyyy”, các đối tượng lập trình sẵn các tính năng và tích hợp hướng dẫn cách tạo lập các Bot cấp trên (Master) để quản lý các Bot của các nhóm thành viên cấp dưới, mỗi Master thường có từ 10 nhóm, 20 nhóm đến 50 nhóm thành viên. Các đại lý nhận phơi số lô, đề từ các đại lý cấp dưới, sau đó đưa lên nhóm thành viên. Sau khi có kết quả xổ số (miền Bắc, miền Trung, miền Nam), Bot “xxx Lyyy” sẽ tự động tính tiền thắng, thua để các đối tượng thanh toán với đại lý cấp dưới và chuyển lên Bot Master để đối tượng Điều và các cổ đông biết kết quả.

Nhằm gia tăng lợi nhuận bất chính, đảm bảo cơ hội thắng cho Điều cùng các cổ đông và đương nhiên tăng tỷ lệ thua cho người chơi số lô, số đề, hàng ngày đối tượng Điều sẽ dùng “quái chiêu” đó là chọn các số lô, đề có xác suất trúng cao theo kinh nghiệm của cá nhân và tham khảo trên các website tổng hợp, dự đoán kết quả xổ số rồi cài đặt những số này vào danh sách hạn chế. Do đó, Bot “xxx Lyyy” sẽ tự động không nhận hoặc nhận hạn chế trong số phơi đề, lô do đại lý nhắn lên. Chính vì vậy, tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng Đặng Thanh Cao và Nguyễn Duy Tân khai nhận, quá trình làm đại lý số lô, để cấp dưới của các đối tượng Điều, Cao và Tân chỉ có thua, không có thắng. Để tổ chức đánh bạc, thông qua Bot “xxxLyyy”, đối tượng Điều tạo lập 4 “Bot Master” là A Win, B - Win, C - Win và Win; từ 4 Bot này Điều phát triển thêm 113 Bot thành viên tương đương 113 đại lý đầu dưới trực tiếp của Điều, trong đó có Cao và Tân.

Về cơ bản, đối tượng Điều và các cổ đông thống nhất hoạt động như một công ty cổ phần. Điều có nhiệm vụ quản lý chung, kỹ thuật, thống kê, điều hành, quản trị tất cả các hoạt động của các “Bot”, tính toán, phân chia lợi nhuận và phát triển đại lý; còn các cổ đông có nhiệm vụ tìm kiếm, phát triển đại lý cấp dưới. Đại lý nào muốn làm cổ đông thì thỏa thuận với đối tượng Điều tỷ lệ phần trăm đóng góp cổ đông, anh ta sẽ cho tham gia vào các “Bot” đang hoạt động, hoặc tạo lập “Bot” mới.

Căn cứ kết quả khai thác dữ liệu và lời khai của đối tượng Điều, bước đầu Ban chuyên án xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, tổng tiền đánh bạc của đường dây tội phạm này qua hệ thống Bot trên mạng xã hội Z khoảng hơn 240 tỷ đồng; số tiền đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng gần 3 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan điều tra và Ban chuyên án đã phối hợp công an các địa phương truy xét và làm rõ hành vi phạm tội về cờ bạc đối với các đối tượng có liên quan là Trần Thị Thơ (SN 1988), Võ Thị Oanh (SN 1973), Từ Thị Liên (SN 1980), cùng trú tại tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1982), Nguyễn Thị Thu Thỏa (SN 1978), cùng trú tại huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thời điểm vừa bị bắt giữ. Nguồn: CAND

Ban chuyên án cũng làm rõ được hệ thống tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, đề trong chuyên án theo cấp độ, trong đó đối tượng Điều và các cổ đông là nhà cái - đại lý trung gian - đại lý cấp dưới - con bạc.

Theo đó, nhánh 1 đối tượng Cao với Bảo cùng hùn tiền để hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận phơi đề, thắng thua chia đôi. Sau khi nhận phơi đề từ các đối tượng Chúc và các đối tượng khác; đối tượng Bảo tổng hợp, chuyển phơi đề cho Cao. Tiếp đấy, đối tượng Cao phân loại, một phần giữ lại cùng với Bảo ôm để đánh trực tiếp với các con bạc đầu dưới; phần còn lại, Cao gửi lên Bot “A Win - 022” cho Điều.

Về phía Nguyễn Vũ Bảo, hàng ngày nhận phơi đề từ các đối tượng Huỳnh Ngọc Chúc, Tuyền và một số đối tượng khác chưa rõ lý lịch. Sau đó, đối tượng Chúc nhận phơi đề từ Trần Thị, Võ Thị Oanh, Từ Thị Liên; còn đối tượng Tuyền nhận phơi đề từ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thu Thỏa, sau đó Tuyền tổng hợp chuyển phơi đề lên cho Nguyễn Vũ Bảo.

Đối tượng Đặng Thanh Cao nhận phơi đề từ Phan Văn Lũy, còn Lũy nhận phơi đề từ Đoàn Kiệt và Nguyễn Quốc Lâm. Sau đó, Cao phân loại, một phần giữ lại đánh trực tiếp với các đầu dưới; phần còn lại, Cao gửi lên Bot “A Win - 022” cho Điều.

Nhánh 2 do Nguyễn Duy Tân nhận phơi đề từ Vương Khánh Phương và một số đối tượng khác, sau đó phân loại một phần gửi cho Nguyễn Thị Kiều Phụng, một phần gửi cho Điều qua Bot “A Win - 019”.

Ban chuyên án làm rõ, khoảng tháng 5/2023, Trần Minh Tiến nhận các tài khoản tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cấp độ Agent trên mạng Internet rồi giao cho Nguyễn Trường Khải, Khải đã chia các tài khoản này thành nhiều tài khoản “Member”, giao cho Nguyễn Hiếu Trung; Nguyễn Hiếu Trung giao cho Nguyễn Duy Tân tài khoản member để Tân thực hiện hành vi đánh bạc.

Nguyễn Thành Dư giao cho Đặng Thanh Cao các tài khoản member và Cao trực tiếp lấy của Nguyễn Trường Khải các tài khoản member rồi giao cho Ngô Hoàng Anh và Phan Văn Lũy để các đối tượng này đánh bạc.

Cuối tháng 10/2024, Nguyễn Duy Tân lấy 1 tài khoản đánh bạc member từ Lê Hoàng Tuấn thông qua Đặng Thanh Cao. Sau đó, đối tượng Tân giao cho Lê Cu Tèo để người này đánh bạc. Căn cứ kết quả phá án, tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án xác định: Các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu số đề, gồm: Cao Quốc Điều, Đặng Thanh Cao, Nguyễn Vũ Bảo, Huỳnh Thị Ngọc Chúc, Nguyễn Duy Tân, Phan Văn Lũy, Nguyễn Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thu Thỏa. Các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua Internet, gồm: Trần Minh Tiến, Nguyễn Trường Khải, Nguyễn Hiếu Trung.

Các đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức số đề, gồm các đối tượng: Nguyễn Thị Kiều Phụng, Đoàn Kiệt, Nguyễn Quốc Lâm, Vương Khánh Phương, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Thị Thơ, Võ Thị Oanh, Từ Thị Liên, Kiều Hồng Thái. Các đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, gồm: Lê Cu Tèo, Lê Hoàng Tuấn, Phạm Thanh Tuấn và Phan Văn Lũy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng nêu trên. Ban chuyên án và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng; đồng thời, mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với tội phạm tổ chức đánh bạc và đặc biệt là các con bạc - khi tham gia đánh bạc dù bất kỳ hình thức nào đều vi phạm pháp luật, bên cạnh đó chỉ có thua mất tiền chứ không bao giờ thắng trong trò chơi “đỏ, đen”.

Chuyên án được triệt phá thành công, bắt giữ được nhiều đối tượng hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; thể hiện ý chí, tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm của tập thể, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM. Kết quả phá án đó cũng thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thông nghiệp vụ và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng tác chiến khoa học giữa các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ của công an các đơn vị, địa phương.

"Đạo chích" vứt đi gần 1 lượng vàng vì tưởng vàng giả

Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) vừa bắt giữ nghi phạm Đinh Thành Nhân (SN 1998, trú xã Hòa Phong, Hòa Vang) sau loạt vụ trộm táo tợn tại xã Hòa Phong.

Đối tượng Đinh Thành Nhân. Nguồn: cadn.com.vn

Ngày 19/11, một số hộ dân ở các thôn Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây, Túy Loan 2, Khương Mỹ (xã Hòa Phong) đến Công an huyện Hòa Vang trình báo về việc kẻ gian đã đột nhập nhà lấy trộm nhiều tài sản có giá trị... Vụ việc đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường ở các khu dân cư vốn yên bình lâu nay. Lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự phải khẩn trương làm rõ vụ việc.

Qua phối hợp với Công an xã Hòa Phong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời trích xuất hệ thống camera an ninh khu vực, lực lượng cảnh sát hình sự thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Đinh Thành Nhân (1998) có nhiều dấu hiệu liên quan đến các vụ việc mất trộm tại các gia đình người dân trong khu vực. Cơ quan công an đã mời Đinh Thành Nhân đến trụ sở làm việc. Tại đây, Nhân thừa nhận đã đột nhập nhiều hộ dân để lấy trộm tài sản.

Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 19/11, Nhân đi bộ từ nhà qua các thôn trong khu vực gần nhà, tới nhà chị Đặng Thị Anh (thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong) thấy nhà vắng người, Nhân cạy cửa vào nhà. Sau một hồi lục lọi, Nhân lấy được 1 đồng hồ, 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng, tổng tài sản khoảng 24 triệu đồng.

Rời nhà chị Anh, Nhân đi tiếp sang thôn Túy Loan Tây, thấy nhà chị Đặng Thị Hằng cũng vắng người, Nhân vào trước nhà bẻ 2 chiếc camera giấu vào túi quần rồi lấy trộm 1 xe đạp, tổng trị giá tài sản khoảng 4 triệu đồng.

Tiếp đó, Nhân chạy xe đạp vừa trộm sang thôn Túy Loan 2 (xã Hòa Phong) thấy nhà chị Bùi Thị Ngọc Ánh cũng không có ai, Nhân lẻn vào lấy trộm xe máy BKS 43K-190.39.

Được phương tiện “ngon” hơn, Nhân vứt xe đạp lại, lấy xe máy chạy sang thôn Khương Mỹ (xã Hòa Phong). Thấy nhà chị Nguyễn Thị Tuyến cũng không có ai, Nhân cạy cửa vào nhà lục lọi lấy được 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai vàng, 1 dây chuyền vàng và 3 triệu đồng tiền mặt.

Qua công tác truy xét và từ lời khai của Đinh Thành Nhân, lực lượng công an đã thu hồi số tài sản mà Nhân đã thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, một số tài sản là vàng bị vứt vào bụi rậm vì Nhân nghĩ là vàng giả. Tổng số tài sản Nhân trộm cắp ước tính trị giá khoảng gần 80 triệu đồng.

Sau khi tạm giữ Đinh Thành Nhân, Cơ quan điều tra Công an huyện Hòa Vang phát hiện Nhân có dấu hiệu hạn chế một phần về hành vi nhận thức nên phải đưa Nhân đi giám định theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát phong tỏa, khám xét trụ sở Công ty vệ sĩ Security ở Thanh Hóa

Chiều 28/11, hàng chục cảnh sát đã có mặt và phong tỏa Công ty TNHH vệ sĩ Security ở số nhà 238, đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.





Clip: Hàng chục cảnh sát phong toả Công ty TNHH vệ sĩ Security ở phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Việc phong tỏa phục vụ cho lực lượng công an khám xét trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security. Đây là một căn nhà 3 tầng, nằm ở mặt đường Nguyễn Duy Hiệu nên được nhiều người dân theo dõi.

Một lãnh đạo UBND phường Đông Hương xác nhận sự việc trên và cho biết thêm, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và đã phối hợp với cơ quan cảnh sát tiến hành khám xét. Đây là căn nhà được ông T. thuê để làm trụ sở công ty vệ sĩ.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng cảnh sát hoàn tất quá trình khám xét. Có nhiều thùng tài liệu của công ty này được lực lượng công an đưa lên xe chuyên dụng, mang đi.

Sau đây là một số hình ảnh cảnh sát phong toả Công ty TNHH vệ sĩ Security ở phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá:

Khoảng 14 giờ chiều 28/11, nhiều lực lượng cảnh sát xuất hiện trước Công ty vệ sĩ Security ở phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Sau đó, các lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa trước Công ty vệ sĩ Security.

Khoảng hơn 2 giờ sau đó, lực lượng cảnh sát bắt đầu ôm nhiều thùng tài liệu từ công ty ra xe.

Các thùng tài liệu được niêm phong.

Sự việc được nhiều người dân chú ý.

Lực lượng cảnh sát phong tỏa trước công ty vệ sĩ.

Nữ đối tượng sát hại cô gái ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) lãnh án tử hình

Ngày 28/11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1984; ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) tử hình về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp mức án là tử hình. Nguyễn Sơn (SN 1976, chồng không hôn thú của bị cáo Dung) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Che giấu tội phạm".

HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Dung phải bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Ngọc Dung sống chung như vợ chồng với Nguyễn Sơn và cùng làm nghề buôn bán rau củ quả trên Quốc lộ 13 (đoạn thuộc phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức).

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Dung bị tuyên án tử hình. Nguồn: CAND

Dung thường ghé gian hàng của chị Huỳnh Thị Thùy Trang tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP.Thủ Đức) để lấy rau, củ, quả về bán lại. Tuy nhiên, do phát sinh mâu thuẫn với chị Trang nên Dung ngừng lấy hàng.

Sáng 30/9/2023, Dung đến chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để lấy hàng về bán. Dung liên tục bị chủ nợ gọi đòi tiền. Vừa lúc đi ngang qua gian hàng của bà Trang, Dung nhìn thấy chị Trang đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định giết, cướp tài sản. Để tiếp cận nạn nhân, Dung giả vờ đến đặt mua của chị Trang 200kg rau, củ, quả để giao lại cho khách.

Để thực hiện ý hành vi của mình, Dung lấy cây kìm cắt dây điện ở xe bán rau cất giấu vào trong áo khoác và mua 1 con dao và giấu vào người.

Đến 11h cùng ngày, Dung trở lại gian hàng của chị Trang, lấy lý do muốn kết nối khách mua sỉ để dụ chị Trang chở mình đến bãi xe container. Tại đây, Dung bất ngờ dùng dao tấn công chị Trang từ phía sau. Khi chị Trang vùng vẫy, Dung ngồi đè lên người, tiếp tục đâm cho đến khi nạn nhân bất động.

Khi chị Trang không còn cử động, Dung kéo thi thể chị đến gần bánh xe container để tránh người khác nhìn thấy rồi cắt các vòng ximen, lấy được 19 vòng ximen, cùng chiếc điện thoại iPhone 14 Promax rồi chạy xe về nhà.

Đến khoảng 12h cùng ngày, bảo vệ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đi tuần tra thì phát hiện nạn nhân nằm bất động bên hông xe container nên cùng mọi người đưa đến Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện.

Vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Dung tại tòa. Nguồn: CAND

Sau khi sát hại và cướp tài sản của chị Trang, Dung trở về nhà trọ, lục túi xách của nạn nhân lấy số tiền 4,7 triệu đồng. Lúc này, Sơn về đến nhà nhìn thấy quần áo của Dung dính nhiều máu và bùn đất nên hỏi thì Dung nói "đâm con nhỏ ở chợ đầu mối không biết sống chết ra sao".

Sau đó, Dung vào nhà tắm để tắm rửa rồi gom áo khoác, quần, áo, đôi dép, con dao, túi xách của nạn nhân bỏ vào bịch nilông, rồi kêu Sơn đem đi đốt. Sơn đi mua xăng rồi đem bịch nilông có đựng các vật chứng gây án đến dưới chân cầu vượt Bình Phước 1 (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) để đốt.

Tài sản cướp được Dung đi bán được gần 68 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Dung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Dung nói trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, khi được yêu cầu xem lại đoạn clip mà camera an ninh đã ghi lại hành vi phạm tội của mình, Dung không đủ can đảm đối mặt. "Bị cáo sợ lắm, không dám xem", bị cáo Dung trình bày.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Dung bật khóc, cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại, thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận sâu sắc. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Sơn để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời và trở về chăm sóc con nhỏ.

Bắt nghi can người nước ngoài bị truy nã vì "yêu" bé gái dưới 16 tuổi

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp cùng Công an TP.Bến Cát và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ đối tượng Zhu Yu (SN 1970, quốc tịch Trung Quốc) để xử lý hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Zhu Yu vào thời điểm bị bắt giữ. Nguồn: CAND

Theo hồ sơ, Zhu Yu làm nhân viên quản lý kỹ thuật sơn của một công ty thuộc Khu công nghiệp Rạch Bắp (phường An Tây, TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Năm 2016, Zhu Zu bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Bến Cát khởi tố bị can về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, Zhu Yu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã.

Ngày 25/11/2024, Zhu Yu đến Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sử dụng hộ chiếu giả để làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ và di lý về Bình Dương để xử lý theo thẩm quyền.