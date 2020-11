Tin sáng (21/11): "Kiatisak cần thời gian như Klopp và Guardiola"

"Kiatisak cần thời gian như Klopp và Guardiola"

Kiatisak đã đồng ý dẫn dắt CLB HAGL từ mùa giải 2021. Huyền thoại của bóng đá Thái Lan sẽ được nhận mức lương khủng tới 800 nghìn Bath/tháng, tương đương hơn 600 triệu/tháng. Nếu không có gì thay đổi, Kiatisak sẽ có mặt tại Việt Nam để chính thức ký hợp đồng vào ngày 17/12.

Chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ: “HAGL cần HLV đủ đẳng cấp, có tiếng nói và thật sự am hiểu cục diện V.League để giúp đội bóng vực dậy. Với tôi, Kiatisak là phương án tốt cho HAGL. Kiatisak là HLV đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á. Sự chuyển mình của tuyển Thái Lan trong giai đoạn Kiatisak tiếp quản đã chứng minh điều đó. Ở HAGL, Kiatisak là biểu tượng và có tiếng nói. Xét ở góc độ lý thuyết, cú bắt tay lần này giữa HAGL và Kiatisak mang nhiều điều hứa hẹn.

Trên thế giới, rất ít CLB có thể ngay lập tức vô địch khi bổ nhiệm HLV mới. Từ Jurgen Klopp hay Pep Guardiola cũng thế thôi, bởi họ cần thời gian xây dựng. Ở V.League, CLB Viettel cũng xây dựng từ nền móng vững chắc và nhận lại thành quả. CLB Hà Nội cũng trải qua quá trình phát triển bài bản để tạo sự khác biệt như hiện nay".

Nguồn tin uy tín The Athletic tiết lộ, Paul Pogba đang cân nhắc chia tay M.U theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào cuối mùa giải 2021/22. Nếu tiền vệ người Pháp quyết tâm rời sân Old Trafford, Quỷ đỏ sẽ phải tính tới việc bán anh vào hè 2021 để tránh cảnh mất trắng. Cách đây 4 năm, họ đã bỏ ra 89 triệu bảng để mua ngôi sao này.

Chia sẻ trước truyền thông, Wayne Rooney thừa nhận muốn đảm nhận vai trò HLV chính thức chứ không chỉ là tạm quyền của Derby County. Cựu thủ quân Man Utd được bổ nhiệm thay Phillip Cocu sau khi đội chủ sân Pride Park có khởi đầu tồi tệ tại Championship với vỏn vẹn 6 điểm cùng vị trí bét bảng qua 11 vòng đấu.

West Ham tính chuyện chiêu mộ Sami Khedira

Theo Sport Mediaset, West Ham đang tìm hiểu khả năng chiêu mộ tiền vệ giàu kinh nghiệm Sami Khedira. Lão tướng người Đức sẽ hết hợp đồng với Juventus vào cuối mùa giải năm nay và gần đây đã để ngỏ cánh cửa đến Premier League chơi bóng. Nếu quyết tâm đưa nhà vô địch thế giới 2014 về London vào tháng 1, “Búa tạ” có lẽ sẽ không tốn nhiều tiền.

6 đội bóng Anh để mắt đến Sergio Ramos

Theo 90min, có 6 đội bóng Anh (Liverpool, Man City, M.U, Chelsea, Arsenal và Tottenham) đã tiếp cận người đại diện của Sergio Ramos với hy vọng chiêu mộ trung vệ của Real Madrid. Hợp đồng của Ramos hết hạn vào tháng 6/2021. Thủ quân ĐT Tây Ban Nha được cho vẫn chưa chốt giao kèo mới với Los Blancos.

