Tin sáng (22/3): Người hùng AFF Cup 2018 không lo hết thời ở tuổi 36

Người hùng AFF Cup 2018 không lo hết thời dù đã 36 tuổi

Ở trận đấu giữa Phố Hiến và Long An tại giải hạng Nhất, HLV Park Hang-seo đã dự khán. Trong cuộc so tài này, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức đeo băng đội trưởng của Long An.

Dù đã bước sang tuổi 36 và là cầu thủ lớn tuổi nhất trên sân, Anh Đức vẫn chơi nỗ lực, cống hiến. Anh di chuyển rất rộng, lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự. Đó là yếu tố quan trọng giúp CLB Long An giữ được tỷ số hòa 1-1 đến hết trận dù phải chơi thiếu người từ giữa hiệp 2 (Hà Vũ Em nhận thẻ đỏ).

Anh Đức vẫn chơi tốt dù đã lớn tuổi. Ảnh: ZING

Phát biểu sau trận đấu, người hùng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 cho biết: "Mọi người cứ nói về độ tuổi, nhưng điều quan trọng là phải nhìn màn trình diễn trên sân, xem cầu thủ hoạt động như thế nào mới đánh giá được. Trên thế giới, nhiều cầu thủ 40, 50 tuổi vẫn chơi bóng được vì họ có sự chuẩn bị, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo thể lực".

M.U sẵn sàng chi đậm để mua Pedro Neto

Theo The Sun, M.U đang cân nhắc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh của Wolves và sẵn sàng chi 50 triệu bảng để đón ngôi sao người Bồ Đào Nha về Old Trafford. Pedro Neto được Quỷ đỏ nhắm mua để thay thế Sancho, mục tiêu mà họ nhiều lần thất bại ở những kỳ chuyển nhượng gần đây.

Neto là mục tiêu của M.U

Neymar sẽ ở lại PSG lâu dài

Theo Le10Sport, Neymar đang hoàn tất việc đồng ý các điều khoản trong hợp đồng mới với PSG. Giao kèo mới sẽ giữ tiền đạo người Brazil ở lại Paris đến năm 2026. PSG coi như đã yên tâm về Neymar và lúc này, họ sẽ tập trung đàm phán để 'trói chân' Kylian Mbappe.

Neymar sẽ tiếp tục chơi cho PSG

Diogo Dalot muốn chơi tiếp cho AC Milan

Theo Todo Fichajes, hậu vệ Diogo Dalot muốn ký hợp đồng dài hạn với AC Milan sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn từ M.U. Đội chủ sân San Siro cũng sẵn sàng trao cho ngôi sao người Bồ Đào Nha bản giao kèo có thời hạn 4 năm.

Dalot muốn ở lại AC Milan

Abramovich tự hào về thành công tại Chelsea

Chia sẻ trên Forbes, tỷ phú Roman Abramovich cho biết ông rất vui và tự hào về những danh hiệu mà Chelsea đã giành được trong những năm qua. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định việc khắc nghiệt với các HLV là vì thành tích và tham vọng dài hạn của CLB.