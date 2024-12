Tin sáng (30/12): Nguyễn Xuân Son được "thưởng nóng" 100 triệu đồng

Lập cú đúp, Nguyễn Xuân Son được "thưởng nóng" 100 triệu đồng

Tối qua (29/12), tiền đạo Nguyễn Xuân Son tiếp tục tỏa sáng trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trong trận đấu này, Nguyễn Xuân Son đã ghi 2 bàn thắng, góp công vào chiến thắng 3-1 của ĐT Việt Nam và thắng lợi chung cuộc 5-1 sau 2 lượt trận.

Với phong độ xuất sắc của mình, Nguyễn Xuân Son đã được một mạnh thường quân "thưởng nóng" 100 triệu đồng sau khi trận đấu kết thúc. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại và giúp ĐT Việt Nam đăng quang tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son chắc chắn sẽ còn nhận được nhiều phần thưởng giá trị khác.

Nguyễn Xuân Son lại tỏa sáng và giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng. Ảnh: Lê Hiếu

