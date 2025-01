Việt Nam vs Thái Lan: Xứng tầm "trận chung kết trong mơ"

Lực lượng chức năng lên phương án đảm bảo an ninh cho chung kết ASEAN Cup 2024 Việt Nam vs Thái Lan tại sân Việt Trì. Ảnh: Trường Quân

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup Việt Nam vs Thái Lan sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) vào lúc 20 giờ tối nay (ngày 2/1/2025).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết, đến nay, các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Phú Thọ đã lên phương án sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân cả nước về xem trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan.

Ban tổ chức khuyến cáo người dân xếp hàng văn minh, trật tự, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; đồng thời, sát cánh cùng ĐT Việt Nam với tinh thần “Cổ vũ văn minh - không pháo sáng” để nâng tầm hình ảnh quê hương đất Tổ đối với khán giả cả nước và du khách quốc tế.



Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và tại sân vận động.





Đồng thời, để chủ động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra trận bán kết lượt đi, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hoạt động gây mất an ninh trật tự như: trộm cắp tài sản, tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng... và các hành vi vi phạm pháp luật khác.





Cùng với việc chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, hệ thống sân luyện tập phục vụ các đội tuyển, Ban tổ chức ASEAN Cup 2024 tại tỉnh Phú Thọ cũng đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các đại biểu, người hâm mộ trong quá trình lưu trú, tập luyện và thi đấu tại tỉnh; lực lượng Công an sẵn sàng phòng chống biểu tình, bạo loạn, gây rối, phá hoại và tình huống ùn tắc tại các tuyến đường...





SVĐ Việt Trì với sự sôi động sẽ trở thành “điểm tựa” về tinh thần cho Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trường Quân

Tại các địa điểm tập luyện, thi đấu và khu vực lưu trú của các đội bóng cũng được bố trí các tổ y tế, xe cứu thương, trang thiết bị, vật tư cần thiết.







Theo dự đoán của Ban tổ chức, sẽ có gần 15.300 cổ động viên theo dõi trực tiếp trên sân vận động Việt Trì trận chung kết tối nay.





Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và tại sân vận động.





Đồng thời, để chủ động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra trận chung kết .lượt đi, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hoạt động gây mất ANTT như: Trộm cắp tài sản, tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng… và các hành vi vi phạm pháp luật khác.







Lực lượng chức năng sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân về xem trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Trường Quân

Ông Nguyễn Bá Khuyến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức ASEAN Cup 2024 tại tỉnh Phú Thọ cho biết: "Thời điểm này, cùng với những nỗ lực trong công tác chuẩn bị của Ban tổ chức địa phương, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đã sẵn sàng cho cuộc đại chiến ĐT Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 để tranh chức vô địch, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả cả nước và người hâm mộ Đất Tổ vào tối nay".







Tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn đảm bảo tốt các điều kiện và lưu trú cho các đội tuyển, người hâm mộ khi về dự ASEAN Cup 2024 tại Phú Thọ.





"Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở dịch vụ, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP.Việt Trì thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển và người hâm mộ về Đất Tổ.

Đây không chỉ là dịp để tỉnh tiếp tục khẳng định uy tín trong công tác tổ chức những sự kiện thể thao lớn ở khu vực mà còn trở thành cơ hội tốt để chúng ta quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và nâng tầm hình ảnh quê hương trong mắt khán giả cả nước và bạn bè quốc tế", ông Khuyến nhấn mạnh.

Xem ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn