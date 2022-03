Tin tối (19/3): Người đại diện bật mí, Quang Hải sang Ligue 1 đấu Messi?

Người đại diện bật mí, Quang Hải sang Ligue 1 đấu Messi?

Cách đây ít ngày, Nguyễn Quang Hải đã quyết định chia tay Hà Nội FC sau khi hợp đồng giữa đôi bên kết thúc vào ngày 12/4. Sau đó, báo chí trong nước đã liên tục đưa tin về khả năng cầu thủ 24 tuổi sẽ chuyển sang chơi bóng ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Thuỵ Sĩ hoặc Áo.

Ông Nguyễn Đắc Văn và Quang Hải. Ảnh: Facebook Nguyễn Đắc Văn.

Trong ngày hôm nay (19/3), ông Nguyễn Đắc Văn đã có dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân: "League 1 Pháp rắn nhưng tại sao không? Ôi cứ nghĩ đá đội nhỏ nhỏ thôi mà được đối đầu với PSG, Olympique Marseille, AS Monaco… mà đã rạo rực hết cả ông người. Việt kiều Pháp lại đông, nem & phở sẵn. Lại bay Paris nào".

Dựa vào dòng trạng thái đầy ẩn ý của ông Nguyễn Đắc Văn, có thể thấy, nhiều khả năng bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của Quang Hải là đội bóng yếu đang thi đấu tại Ligue 1.

Barca đạt thoả thuận cá nhân với Azpilicueta

Ngày 30/6 tới, Cesar Azpilicueta chính thức hết hạn hợp đồng với Chelsea và trở thành cầu thủ tự do. Do bị cấm gia hạn hợp đồng với cầu thủ nên "The Blues" chắc chắn sẽ mất trắng cầu thủ 32 tuổi. Theo tờ Football Insider, Barcelona đã đạt được thoả thuận cá nhân với Azpilicueta nhưng thông tin chi tiết chưa được các bên liên quan bật mí.

Sao trẻ người Pháp lọt vào tầm ngắm của M.U

Olise được M.U nhắm tới để thay Rashford. Ảnh: Getty.

Tờ Manchester Evening News đang cân nhắc khả năng chiêu mộ tiền vệ cánh Michael Olise của Crystal Palace khi mùa giải 2021-2022 hạ màn. Cầu thủ 20 tuổi chính là phương án mà "Quỷ đỏ" nhắm tới nếu Marcus Rashford quyết định rời sân Old Trafford.

Rudiger đồng ý gia nhập Juve

Theo thông tin đăng tải trên tờ Gazzetta dello Sport, trung vệ Antonio Rudger đã đồng ý về hợp đồng có thời hạn 4 năm với Juventus nhưng mức lương chưa được tiết lộ. Ngày 30/6 tới, ngôi sao 29 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng với Chelsea nên đội bóng thành Turin sẽ không tốn một xu tiền phí chuyển nhượng.

Newcastle gây sốc với ý định mua Neymar

Newcastle muốn mua Neymar. Ảnh: Getty.

Newcastle vừa gây bất ngờ khi bày tỏ tham vọng chiêu mộ tiền đạo Neymar của Paris Saint-Germain trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Do bị CĐV nhà chế giễu nên chân sút người Brazil vừa ngỏ ý muốn ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Về phần mình, PSG cũng không mặn mà với việc giữ chân ngôi sao 30 tuổi.