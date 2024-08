Tin tối (24/8): ĐT Việt Nam sở hữu chiều cao tốt nhất trong lịch sử

ĐT Việt Nam sở hữu chiều cao tốt nhất trong lịch sử

HLV Kim Sang-sik vừa công bố danh sách 26 tuyển thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với ĐT Nga và Thái Lan vào tháng 9 tới. Chiều cao trung bình của ĐT Việt Nam được triệu tập lần này là 1m79, cao nhất trong lịch sử.

ĐT Việt Nam sở hữu chiều cao rất ấn tượng. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, có tới 15 cái tên sở hữu chiều cao từ 1m80 trở lên gồm 4 thủ môn Nguyễn Filip (1m92), Đặng Văn Lâm (1,88m), Trịnh Xuân Hoàng (1m84), Nguyễn Văn Việt (1m81), các hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh (1m84), Nguyễn Đức Chiến (1m84), Nguyễn Thanh Bình (1m83), Nguyễn Thành Chung (1m82), Hồ Tấn Tài (1m80), Quế Ngọc Hải (1m80).

Hàng tiền vệ có Nguyễn Hoàng Đức (1m84), Nguyễn Văn Trường (1m82) và 3 tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (1m80), Nguyễn Văn Tùng (1m80), Bùi Vĩ Hào (1m80).

HLV Hoàng Văn Phúc làm trợ lý ở ĐT nữ Việt Nam

Mới đây, HLV Mai Đức Chung đã lựa chọn ông Hoàng Văn Phúc làm trợ lý ở ĐT nữ Việt Nam. Hiện tại, nhà cầm quân 60 tuổi đang làm Giám đốc kỹ thuật Hà Nội FC và công tác tại trung tâm đào tạo trẻ bóng đá Hà Nội.

Juve đàm phán mua Sancho

Sancho sẽ đầu quân cho Juventus? Ảnh: Getty.

Tờ The Athletic cho hay, Juventus vừa tiến hành cuộc đàm phán với M.U để chiêu mộ tiền vệ cánh Jadon Sancho. Được biết, "Quỷ đỏ" sẵn sàng để cầu thủ 24 tuổi ra đi nếu nhận đủ số tiền 40 triệu bảng.

Cựu sao người Anh nhận 100.000 bảng để dàn xếp tỷ số

Cựu cầu thủ người Anh - Moses Swaibu cho biết, anh đã nhận được 100.000 bảng từ nhóm tội phạm có tổ chức nước ngoài để dàn xếp tỷ số khi cùng đội bóng cũ Bromley đối đầu với Eastbourne. Hồi năm 2015, cựu cầu thủ 35 tuổi bị tuyên án 16 tháng tù.

Jenas thừa nhận đã gửi những tin nhắn "không phù hợp"

Jermaine Jenas. Ảnh: Getty.

Cựu danh thủ Jermaine Jenas vừa thừa nhận rằng, anh đã gửi những tin nhắn "không phù hợp" cho một số phụ nữ. Thế nhưng, anh không làm gì trái pháp luật. Cựu tiền vệ 41 tuổi vừa bị BBC loại khỏi vai trò BLV 2 chương trình Match of the Day và The One Show.