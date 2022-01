Tin tối (9/1): Kiatisak mơ dẫn dắt CLB J.League, bầu Đức lo ngay ngáy

Kiatisak mơ dẫn dắt CLB J.League, bầu Đức lo ngay ngáy

Trong buổi phỏng vấn mới nhất với tờ báo Thái Lan Ch3ThailandNews, Kiatisak dường như đã lỡ miệng tiết lộ ước mơ được dẫn dắt một CLB ở J.League (giải VĐQG Nhật Bản) trong tương lai. Vị HLV trưởng HAGL nói: "Ước mơ của tôi là được dẫn dắt một CLB ở Nhật Bản, ở giải VĐQG của họ (J.League). Các HLV của Nhật Bản hay Hàn Quốc đang tạo ra làn sóng khắp châu Á và Đông Nam Á. Tôi cũng muốn đi theo con đường đó. Tuy nhiên, bản thân phải tự bồi dưỡng khả năng trước khi được tới đó huấn luyện”.

Kiatisak và các ngoại binh của HAGL mùa này. Ảnh: SPORT

Chia sẻ của Kiatisak có thể khiến bầu Đức cảm thấy bất an vì kế hoạch phát triển HAGL vẫn còn dang dở với "Zico Thái". Sau một năm tiếp quản HAGL, Kiatisak đã giúp đội bóng phố Núi thay da đổi thịt với lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả. Tuy nhiên, không may cho HAGL khi V.League 2021 đã hủy kết quả do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Fernandes phủ nhận liên hệ với Barcelona

Cách đây ít ngày, tờ SPORT TV của Bồ Đào Nha đưa tin Bruno Fernandes đã được đề nghị đến Barca khi người đại diện của tiền vệ này tìm cách thực hiện chuyển nhượng ngay trong tháng Một. Để dập tắt các tin đồn trong bối cảnh tình hình ở M.U đang rối ren, Fernandes đã chỉ trích tờ báo ở quê nhà. Chia sẻ trực tiếp trên Instagram, cựu đội trưởng Sporting Lisbon nói: "Tôi nghĩ đây mới chỉ là những ngày đầu năm mới, nhưng có vẻ chúng ta đã đến ngày 1/4 [ngày nói dối] rồi. Một lần nữa cho thấy báo chí thật tồi tệ".

PSG và Juve chưa đạt thỏa thuận vụ Icardi

Icardi khó đến Juve trong tháng 1. Ảnh: SPORT

Vụ chuyển nhượng Icardi về Juventus đang gặp khó khăn vì hai CLB chưa thể đạt thỏa thuận. Theo Calciomercato, trong khi Juventus muốn mượn Icardi thì PSG chỉ sẵn sàng bán đứt ngôi sao người Argentina. Tại sân Parc des Princes, Icardi không thể cạnh tranh vị trí trên hàng công.

Huyền thoại Cannavaro sắp có công việc mới

Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio của Sky Sport Italia, Fabio Cannavaro được LĐBĐ Ba Lan nhắm bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG. Cựu hậu vệ Napoli và Italia đã gặp gỡ với các quan chức bóng đá Ba Lan hôm nay và cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp.

Arsenal săn tiền đạo thay Aubameyang

Aubameyang trở thành Ozil thứ 2 của Arsenal. Ảnh: SPORT

Để tăng cường hàng công trong bối cảnh HLV Arteta đã cạn niềm tin với Aubameyang, Arsenal đang nhắm hàng loạt tiền đạo như Vlahovic, Bruno Guimaraes và Arthur Melo. Tuy nhiên, chưa có thương vụ nào Arsenal nghiêm túc tiếp cận.