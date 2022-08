Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2022), Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh Sơn La đã kết hợp với Trung Tâm Mắt Kỹ Thuật Cao Bệnh viện Đông Đô tổ chức chương trình khám, tư vấn các bệnh về mắt cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh.

Hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã được các y, bác sĩ tại Trung tâm này khám, đo thị lực và tư vấn các bệnh thường gặp ở mắt và cách phòng tránh; một số lưu ý trong công việc và cuộc sống để chăm sóc và bảo vệ mắt...

Cũng tại buổi khám mắt, Bệnh viện Đông Đô đã trao tặng 400 suất quà với tổng trị giá 120 triệu đồng; tài trợ 2 ca mổ mắt cho con em cán bộ chiến sĩ và tặng voucher khám mắt tại Trung tâm mắt kỹ thuật cao cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La.