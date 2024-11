Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ điều tra công tố viên tìm cách bắt giữ ông Putin

Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Karim AA Khan KC. Ảnh Getty Images

Theo Reuters, vụ án ban đầu được phát hiện vào tháng 5, vài tuần trước khi ông Khan tìm cách xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, người hiện đã bị cách chức.



Hai nhân viên ICC đã lên tiếng khẳng định rằng Khan đã quấy rối tình dục người phụ nữ này, hãng AP đưa tin vào ngày 8/11. Người phụ nữ đã được cơ quan giám sát nội bộ phỏng vấn, nhưng từ chối nộp đơn khiếu nại chính thức do không tin tưởng cơ quan này, AP cho biết.

Các cáo buộc lạm dụng tình dục đã được báo cáo lên cơ quan quản lý của tòa án, Đại hội các quốc gia thành viên (ASP) vào tháng trước. Vào thời điểm đó, ông Khan đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, đã yêu cầu cơ chế giám sát nội bộ của tòa án giám sát cuộc điều tra.

Tuần này, một tài liệu nội bộ đã được gửi đến các quốc gia thành viên, đề xuất ông Khan tạm thời từ chức trong thời gian diễn ra cuộc điều tra, theo báo cáo của Reuters. Cơ quan này lưu ý rằng không rõ liệu công tố viên có được yêu cầu chính thức làm như vậy hay không.

Vào cuối tháng 5, tờ báo Anh The Guardian đã hợp tác với tạp chí +972 của Israel và tờ báo tiếng Do Thái Local Call để đưa tin về chiến dịch do thám và đe dọa kéo dài nhiều năm của Israel chống lại ICC.

Khan đã bị giám sát và Thủ tướng Isarael Netanyahu được cho là đã biết trước rằng công tố viên có ý định tìm kiếm lệnh bắt giữ đối với chính ông và Gallant, bất chấp "áp lực to lớn từ Mỹ", The Guardian viết. Lệnh bắt giữ ông Netanyahu và ông Gallant là đỉnh điểm của một vụ án kéo dài mà ICC đã xây dựng chống lại Israel kể từ khi Palestine tham gia tòa án vào năm 2015, mà các quan chức Israel coi là một "cuộc chiến", theo The Guardian.

Tình báo Israel được cho là đã thu thập được các thông tin liên lạc của ICC, bao gồm cả thông tin của Khan và người tiền nhiệm của ông, Fatou Bensouda. Vài tuần sau khi Bensouda mở cuộc điều tra sơ bộ về "tình hình ở Palestine", công tố viên khi đó đã phải chịu một nỗ lực đe dọa mà ICC cho là có liên quan đến Israel, các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra cho biết với The Guardian.

Vào tháng 3 năm 2023, ICC, và Khan là công tố viên trưởng, đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Quyền trẻ em Maria Lvova-Belova vì cáo buộc họ có liên quan đến việc trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga. Moscow tuyên bố lệnh này vô hiệu và vô hiệu lực, nói rằng những đứa trẻ đã được sơ tán vì lý do an toàn và có thể được trả lại cho cha mẹ hoặc người giám hộ theo yêu cầu.