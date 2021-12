Tọa đàm và bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp tiêu biểu năm 2021

Năm 2021 mặc dù là năm chịu tác động nặng nề bởi ảnh hưởng do dịch Covid-19, song ngành nông nghiệp vẫn giữ đà tăng trưởng và đạt được nhiều kết quả nổi bật: Theo ước tính đến hết năm 2021, tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp đạt 2,82%; tổng sản lượng thóc đạt 43,86 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với năm 2020; tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông lâm thủy sản ước đạt 47,5 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm 2020...



Lần đầu tiên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp nổi bật 2021 & Tọa đàm "Chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chinh phục thị trường thế giới 2022".

Đây cũng là một năm ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào sản xuất, đặc biệt là khâu chế biến nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Trên cơ sở đó, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt- Cơ quan của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức "Bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp nổi bật năm 2021 và Tọa đàm Nông nghiệp Việt Nam- phục hồi sau dịch Covid-19, chinh phục thị trường nông sản thế giới".

Việc tổ chức bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp nổi bật năm 2021 nhằm mục đích nhìn lại những kết quả, hiệu quả đạt được. Từ đó đưa ra những đánh giá, nhận định và rút ra những bài học kinh nghiệm để đạt được kết quả đó.

Đồng thời, việc bình chọn mang ý nghĩa truyền thông rộng rãi nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ bà con nông dân cả nước tham gia hưởng ứng, tích cực đầu tư vào sản xuất và có những phát minh, sáng kiến trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Hoạt động bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp nổi bật trong năm sẽ là một hoạt động thường niên do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt chủ trì với sự tham gia của 10 chuyên gia đầu ngành trong ngành nông nghiệp.

Các sự kiện nổi bật được đề cử và bình chọn sẽ nằm ở các lĩnh vực như: Tăng trưởng ngành nông nghiệp; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản; chương trình xây dựng nông thôn mới; sản xuất nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp...

Thông qua tọa đàm, Ban Tổ chức mong muốn cùng các chuyên gia đưa ra những đánh giá, nhận định từ chủ trương, chiến lược, chính sách đến việc thực thi các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sau dịch Covid-19. Đồng thời, đưa ra các nhận định, dự báo về chiến lược phát triển của ngành nông nghiệp năm 2022, dự báo về các mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam.

Tọa đàm Nông nghiệp Việt Nam phục hồi sau dịch Covid-19 tập trung vào các chủ đề: Nhìn lại kết quả toàn diện của ngành trong năm 2021; việc phát huy tính linh hoạt, chủ động và nhanh chóng chuyển sang thích ứng trong trạng thái bình thường với dịch Covid-19. Phân tích, đánh giá, nhận định và dự báo về các kịch bản tăng trưởng, các số liệu dự đạt của ngành nông nghiệp trong năm 2022.

Buổi tọa đàm diễn ra theo hình thức "open" (mở) giữa các chuyên gia độc lập và một số lãnh đạo quản lý của ngành nông nghiệp.