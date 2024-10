Thành viên tổ tự quản bị bắt vì lừa đảo "chạy án"

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông T.V.C (trú tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) vì tin tưởng Nguyễn Đức Toàn (còn gọi là Toàn cà chua) giới thiệu về việc có nhiều mối quan hệ quen biết ở cơ quan tư pháp tỉnh Gia Lai, có thể nhờ vả để chạy án, giảm nhẹ tội cho các đối tượng phạm tội.

Do đó, vào tháng 1/2022 ông T.V.C đã đưa cho Toàn số tiền là 150 triệu đồng để nhờ chạy án. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Toàn không thực hiện như đã cam kết mà chiếm đoạt số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ông Nguyễn Đức Toàn "nổ" quen biết rộng để chiếm đoạt tài sản.

Khi ông T.V.C đòi lại tiền thì Toàn không trả mà tìm cách né tránh vì vậy, ông T.V.C đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của Toàn, cơ quan điều tra thu giữ nhiều đồ vật, tài liều liên quan hành vi phạm tội.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai thông báo về việc mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Đức Toàn (Toàn cà chua). Theo đó, ai là bị hại hoặc có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến bị can Nguyễn Đức Toàn, vui lòng liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn và giải quyết.

Liên hệ qua số điện thoại 0993.810.733, điều tra viên Phan Huy Giang để cung cấp thông tin.