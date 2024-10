Tốc độ mạng 5G còn chậm hay phập phù, Viettel giải thích gì?

"Nhiều khi tốc độ 5G rất chậm, thậm chí chậm hơn 4G" – đó là đánh giá của không ít người dùng với 5G Viettel trong 10 ngày qua. Trong khi nhà mạng này công bố tại lễ khai trương mạng 5G là: Mạng 5G Viettel có tốc độ có thể đạt từ 700Mbps-1Gb, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Mạng 5G Viettel triển khai đồng thời 5G trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone)…

Viettel đang tập trung xây dựng các trạm 5G ở trung tâm các tỉnh, thành phố, khu công nghiệp, khu du lịch… Ảnh: Diệu Linh

Trao đổi với phóng viên về đánh giá của người dùng đối với tốc độ 5G, ông Hoàng Đức Thanh – kiến trúc sư 5G Viettel, Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật toàn cầu, Tổng công ty mạng lưới Viettel cho hay, phía Viettel cũng đã nhận được các phản ánh như vậy của người dùng 5G. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì mạng 5G mới triển khai, số trạm thu phát sóng còn ít (Viettel công bố tại thời điểm khai trương có hơn 6.500 trạm BTS). Đến nay trạm 5G mới chủ yếu đặt ở trung tâm các tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, đại học….

Riêng Hà Nội và TP.HCM có khoảng 1.200 trạm. Trên toàn quốc, dung lượng 5G mới chỉ bằng 5% so với 4G. Ngoài ra, tốc độ 5G còn phụ thuộc vào vị trí test, số lượng người test. "Có thể khi test, trạm thu phát dồn hết dung lượng cho 1 người dùng hay test, hoặc trạm ít mà nhiều người cùng dùng hay test ở một thời điểm thì tốc độ 5G không đạt như mong muốn hoặc với chỉ 1 người/một vài người dùng" – ông Thanh cho biết.

Cũng về vấn đề tốc độ 5G chậm, phập phù…, bà Nguyễn Thị Tâm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty mạng lưới Viettel bổ sung thêm thông tin: "Quá trình test tốc độ mạng còn phụ thuộc vào tương quan vị trí với trạm, số người test. Server dùng để test ở các bên thứ ba như Speedtest hay ispeed sẽ đo gần và chọn server ngẫu nhiên để thực hiện tác vụ. Các server này có thể cũ, cấu hình thấp, nên kết quả sẽ khác nhau". Bà Tâm mong muốn người dùng 5G Viettel khi thấy chất lượng thấp, có vấn đề… xảy ra liên tục thì có thể là do lỗi của hệ thống và mong người dùng phản ánh, liên hệ với Viettel để được hỗ trợ kiểm tra, giải quyết.

Đại diện Viettel cho biết, nhà mạng này vẫn đang tích cực phát triển các trạm 5G. Việc đầu tư và xây dựng trạm 5G tốn kém, mất thời gian hơn trạm 4G rất nhiều. Cụ thể, chi phí đàu tư 1 trạm 5G nhiều gấp 4-5 lần so với trạm 4G. Do trạm 5G sử dụng nhiều công nghệ hiện đại, cấu hình nhiều anten thu phát nên chi phí đầu tư cao hơn 4G. Kích thước, khối lượng thiết bị trên trạm 5G gấp 1,5-2 lần so với 4G; điện năng tiêu thụ của mỗi trạm 5G gấp gần 3 lần so với trạm 4G, cần phải cải tạo cột và cải tạo điện… dẫn tới việc phát triển trạm 5G còn chậm. "Tuy vậy, đến ngày 24/10, ước tính dung lượng 5G ở các thành phố lớn đã chiếm khoảng 15% so với 4G" – bà Nguyễn Thị Tâm thông tin.