Top 10 HLV xuất sắc nhất thế giới: Potter góp mặt, Ten Hag vắng bóng

Tạp chí Four Four Two vừa bầu chọn ra danh sách 10 HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2022. Tuy giúp Ajax Amsterdam đăng quang ở giải VĐQG Hà Lan trước khi sang dẫn dắt M.U nhưng Erik ten Hag không góp mặt, còn Graham Potter lại được vinh danh dù chẳng có thành tích gì đáng chú ý.