Top 5 đối thủ nguy hiểm nhất của Lý Tiểu Long trong phim

5- Robert Wall

Robert Alan “Bob” Wall sinh năm 1939, diễn viên võ thuật người Mỹ này thường tham gia xuất hiện cùng Lý Tiểu Long trong những bộ phim như Enter the Dragon (Long Tranh Hổ Đấu), Game of Death (Tử Vong Du Hí), Way of the Dragon (Mãnh Long Quán Giang) Ông đạt cửu đẳng huyền đai môn Tang Soo Do, là người đồng sáng lập tổ chức võ thuật World Black Belt Inc.

4- Robert Baker

Là học trò của Lý Tiểu Long, Robert Baker sinh năm 1940, mất năm 1993. Ông dạy võ Jeet Kun Do cho môn sinh cùng Lý Tiểu Long. Sau khi Lý Tiểu Long qua đời, ông tiếp tục việc huấn luyện võ thuật cho đến khi ông mất do bệnh ung thư. Ông xuất hiện trong bộ phim Fist of Fury (Tinh Võ Môn), trong vai Petrov, nhân vật phản diện người Nga.

3- Kareem Abdul Jabbar

Cũng là học trò của Lý Tiểu Long, ông sinh năm 1947 xuất thân là một VĐV bóng rổ, với chiều cao 2,18m. Ông đã giành được được vô số các giải NBA (National Basketball Association), được chọn là 1 trong 50 vận động viên bóng rổ nhà nghề xuất sắc nhất trong lịch sử NBA. Ông xuất hiện trong phim Game of Death (Tử Vong Du Hí) trong vai Hakim, vệ sĩ của ông trùm.

2- Kien Shih

Sinh năm 1913 và mất năm 2009, ông là một diễn viên võ thuật Hông Kông khá nổi tiếng với các vai phản diện. Ông bắt đầu tập luyện võ thuật từ lúc 9 tuổi, học ở trường võ thuật Chin Woo (Thượng Hải). Là thế hệ đầu tiên của trường, ông được cấp chứng chỉ võ sư môn Thái Lý Phật và làm HLV trong trường. Ông góp mặt trong bộ phim Enter the Dragon (Long Tranh Hổ Đấu) trong vai Mr.Han, một võ sư có cánh tay bằng thép.

1- Chuck Noris

Carlos Ray “Chuck” Norris sinh năm 1940, là một võ sư, diễn viên, nhà sản xuất và người viết kịch bản người Mỹ. Sau khi phục vụ trong quân đội Mỹ, ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và trở nên nổi tiếng trong phim võ thuật, sau đó thành lập trường phái võ thuật riêng của mình là Chun Kuk Do (Thiên Quốc Đạo). Ông xuất hiện trong phim The way of the dragon (Mãnh Long Quá Giang) trong vai Colt, võ sư karate làm tay đấm đánh thuê cho băng đảng mafia. Diễn viên võ thuật này đạt đai đen Thập đẳng Chun Kuk Do, đai đen Cửu đẳng Tang Soo Do, đai đen Bát đẳng Taekwondo, đai đen Nhu thuật Brazil, đai đen Judo.