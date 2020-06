Top 6 chân sút hủy diệt mành lưới Big Six Premier League: Messi và ai?

90min gửi đến bạn top 6 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vào lưới Big Six của Premier League.

1. Sergio Aguero (43 bàn)

Sergio Aguero thi đấu thành công ở Premier League.

Dẫn đầu trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới Big Six chính là ngôi sao của Man City, Sergio Aguero. Chân sút người Argentina đã có 43 lần làm rung mảnh lưới của 6 đội mạnh nhất Ngoại Hạng Anh. Với phong độ ấn tượng ở thời điểm hiện tại, Aguero hoàn toàn có thể gia tăng kỷ lục của chính mình.

2. Jamie Vardy (31 bàn)

Jamie Vardy rất có duyên với nhóm Big Six.

Tiền đạo người Anh hiện đang là một trong những chân sút nguy hiểm bậc nhất tại Premier League. Kể từ khi khoác áo Leicester City, Jamie Vardy đã có 31 lần sút tung lưới Big Six. Điểm mạnh của tiền đạo sinh năm 1987 là tốc độ, kèm theo khả năng dứt điểm đa dạng.

3. Lionel Messi (26 bàn)

Lionel Messi luôn ghi bàn vào lưới các đội bóng Anh.

Siêu sao người Argentina chính là cái tên đặc biệt nhất trong danh sách này. Mặc dù không thi đấu tại Premier League, thế nhưng Messi đã có đến 26 bàn thắng vào lưới các câu lạc bộ ở nằm trong top 6. Đa phần các bàn thắng của Messi ghi được đều diễn ra khi Barcelona đụng độ với các câu lạc bộ Anh ở các cúp châu Âu. Trong số các câu lạc bộ ở Big Six, Arsenal là câu lạc bộ hứng chịu nhiều bàn thua nhất mỗi khi đối đầu với Messi.

4. Eden Hazard (26 bàn)

Hazard từng bùng nổ ở Chelsea.

Có cùng 26 bàn thắng như Messi là ngôi sao Eden Hazard. Quãng thời gian còn thi đấu ở Chelsea, tiền đạo người Bỉ chính là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ thuộc Big Six. Ngoài khả năng đi bóng lợi hại, điểm mạnh của chân sút sinh năm 1991 là kỹ năng dứt điểm đa dạng. Giờ đây, số bàn thắng vào lưới Big Six của Hazard khó lòng tăng thêm khi anh đã rời The Blues để chuyển sang khoác áo Real Madrid vào hè 2019.

5. Harry Kane (22 bàn)

Kane là hiểm họa của nhóm Big Six.

Trong những lần đối đầu với Big Six, tiền đạo Harry Kane đã có cho riêng mình 22 bàn thắng. Tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ Tottenham lợi hại ở những pha không chiến, cùng khả năng bứt tốc ở đoạn ngắn. Hiện tại sau những tháng năm gồng gánh hàng công “ Gà trống”, Kane đang bày tỏ nguyện vọng tìm bến đỗ mới vào hè này.

6. Wayne Rooney (22 bàn)

Wayne Rooney là chân sút hàng đầu Premier League.

Cựu sao của M.U cũng thể hiện được cái duyên ghi bàn vào lưới Big Six của mình khi có đến 22 lần nổ súng. Thời còn thi đấu đỉnh cao, Rooney luôn khiến mọi đối thủ phải dè chừng với bản năng sát thủ của mình. Ngoài sở hữu tốc độ, tiền đạo sinh năm 1985 còn nổi tiếng với khả năng đá phạt đỉnh cao.