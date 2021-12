Top điểm đến ngày cuối năm rực rỡ trên toàn quốc

Nhằm mang đến không gian kết nối, trải nghiệm Giáng sinh an tâm nhất cho khách hàng, các TTTM Vincom toàn quốc tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các công tác đảm bảo an toàn: không gian mua sắm được vệ sinh thường xuyên các bề mặt tiếp xúc, bắt buộc đeo khẩu trang với toàn bộ nhân viên và khách hàng tại cửa ra vào; khuyến khích giãn cách an toàn ít nhất 2m khi mua sắm và thanh toán; các gian hàng cung cấp nước rửa tay sát khuẩn và các biêṇ pháp khử khuẩn, kit dùng 1 lần; yêu cầu khai báo y tế điện tử nhằm theo dõi sức khỏe cộng đồng; 100% nhân viên tiếp xúc với khách hàng đều đảm bảo có Thẻ Xanh Covid khi làm việc theo quy định của địa phương.