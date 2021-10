Toyota thay đổi kế hoạch sản xuất xe tháng 11 vì điều này

Không giống như các nhà sản xuất ô tô khác, Toyota tương đối không bị ảnh hưởng quá lớn bởi sự thiếu hụt chip toàn cầu. Nhưng nhiều yếu tố khác đang bắt đầu thiếu hụt khi các quốc gia Đông Nam Á, nơi có các mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng linh kiện của công ty phải vật lộn để ngăn chặn đại dịch Covid-19. Điều này buộc Toyota phải tạm dừng các dây chuyền lắp ráp trong và ngoài nước.

Toyota vừa công bố hạ 15% sản lượng toàn cầu trong tháng 11

Đại diện phát ngôn của Toyota cho biết: "Tình trạng thiếu chip cũng là một vấn đề, nhưng chủ yếu tác động là do dịch Covid-19 ở Việt Nam và Malaysia; Vì chúng tôi vẫn đang gặp phải tình trạng thiếu hụt một số bộ phận, linh kiện và sẽ không thể bù đắp cho sự thiếu hụt sản xuất trước đó, nên chúng tôi đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất ban đầu cho tháng 11".

Đại dịch Covid-19 làm tăng thêm khó khăn về nguồn cung cho nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản. Ảnh: @AFP.

Và để thích ứng với điều này, Toyota vừa công bố hạ 15% sản lượng toàn cầu trong tháng 11. Trong một thông cáo báo chí, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản cho biết họ sẽ sản xuất ít hơn từ 100.000 đến 150.000 xe trong tháng 11 so với kế hoạch đề ra trong một tháng, nhưng sẽ tăng bù lại trong tháng 12 và quý I năm sau để đạt mục tiêu đặt ra trước đó cho cả năm tài khóa. Bởi trước đó, công ty Nhật Bản ban đầu đã lên kế hoạch sản xuất 1 triệu chiếc ô tô vào tháng 11 tới nhưng giờ chỉ dự kiến sản xuất khoảng 850.000 đến 900.000 chiếc.

Mức giảm này diễn ra sau đợt cắt giảm vào tháng 9 và tháng 10 do nguồn cung linh kiện từ các nhà máy ở Malaysia và Việt Nam chậm lại do tình trạng nhiễm COVID-19 chưa có dấu hiệu khựng lại hoàn toàn. Đây cũng là lý do vì sao Toyota buộc phải hạ sản lượng dự kiến trong năm tài khóa 2021 xuống 9 triệu xe. Công ty cũng đặt mục tiêu đưa hoạt động sản xuất trở lại bình thường và hoàn thành kế hoạch sau tháng 12, nhưng một nguồn tin thân cận cho rằng vẫn còn một số bất ổn.

Toyota đã quyết định giảm 15% sản lượng dự kiến cho tháng 11 nhưng sẽ duy trì mục tiêu sản lượng toàn cầu là 9 triệu xe cho năm tài chính 2021. Ảnh:©Reuters.

Toyota vẫn giữ nguyên dự báo đó, có nghĩa là họ sẽ phải tăng cường sản xuất trong thời gian còn lại của năm kinh doanh, dựa trên sự giảm tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở một số khu vực còn lại của Đông Nam Á để thúc đẩy các nhà máy sản xuất chip, linh kiện tăng sản lượng trở lại.

Kazunari Kumakura, giám đốc điều hành của nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới cho biết: "Tôi không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang trải qua thời kỳ tồi tệ nhất, với rủi ro cung ứng sản xuất linh kiện đang ở mức nghiêm trọng".

Hiện tại, Toyota cũng đã gấp rút hối thúc các đối tác cung ứng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khởi động lại dây chuyền sản xuất để bù đắp lại khoảng một phần ba sản lượng đã mất trong giai đoạn 4 tháng qua, một phần không nhỏ cũng nhờ chính một số khu vực Đông Nam Á nay đã kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả hơn. Ngoài ra, Toyota dự báo sản lượng từ tháng 12 năm nay tới tháng 3 năm sau của họ trên toàn cầu sẽ tăng 97.000 xe so với mức thông thường nhờ sự trở lại của các đối tác Đông Nam Á.

Công ty cũng đảm bảo rằng, mặc dù thiếu hụt nhưng họ sẽ cố gắng tìm mọi cách để tăng cường chuỗi cung ứng của mình. "Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp chống Covid-19 triệt để cả tại các nhà máy và tại các nhà cung ứng linh kiện của chúng tôi; Và vì chúng tôi dự kiến tình trạng thiếu chất bán dẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong dài hạn, nên chúng tôi sẽ xem xét việc sử dụng các giải pháp thay thế nếu có thể", Kazunari Kumakura, giám đốc điều hành Toyota cho biết.