TP. HCM: Điểm chuẩn trường chuyên tăng vọt, học sinh lớp 10 đứng ngồi không yên

Trường chuyên tăng 10-23 điểm

Ngày 10/8, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT chuyên như Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa và các trường THPT có lớp chuyên. Trong đó, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có điểm chuẩn cao nhất, với lớp chuyên Sinh "cao ngất" là 49,4 điểm, tăng 12,65 điểm so với năm 2020 là 36,75. Ngoài ra, điểm chuẩn lớp chuyên Hóa là 49,1 điểm; chuyên Anh, Địa, Lý có mức từ 48 điểm.

Ở trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, lớp chuyên toán năm nay có điểm chuẩn là 47 điểm, tăng 19,5 điểm so với năm ngoái là 27,5. Tương tự, THPT Mạc Đĩnh Chi có điểm chuẩn chuyên sinh là 45,7 điểm, tăng gần 22 điểm so với năm ngoái là 24 điểm. Lớp chuyên Hóa có điểm chuẩn 46,1 điểm, tăng 20,1 điểm so với năm ngoái là 20,1 điểm. Tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân, điểm chuẩn lớp chuyên toán là 45,3 điểm, tăng 23,3 điểm so với năm 2020.

Bảng so sánh điểm chuẩn trường chuyên lớp 10 năm nay so với năm 2020

Năm nay, điểm chuẩn lớp chuyên được tính dựa vào điểm trung bình môn lớp 9 với công thức: Điểm xét tuyển = Điểm trung bình Văn + Điểm trung bình Toán + Điểm trung bình Ngoại ngữ + Điểm trung bình môn chuyên x 2.

Những năm trước, điểm chuẩn lớp chuyên được tính dựa vào điểm thi tuyển sinh lớp 10 với công thức: Điểm xét tuyển = Điểm thi Văn + Điểm thi Toán + Điểm thi Ngoại ngữ + Điểm thi chuyên x 2.

Với cách xét tuyển của hệ 10 chuyên theo công thức trên thì học sinh phải có điểm trung bình môn cả năm từ 9 điểm trở lên mới có cơ hội xét tuyển. Thậm chí, ở điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 môn toán vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là 50 điểm, như vậy điểm trung bình môn cả năm của các môn xét tuyển và môn chuyên phải là điểm tuyệt đối 10 điểm

Điểm xét tuyển cao hơn điểm thi tuyển là điều dễ hiểu

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, thầy Trần Mậu Minh (nguyên Hiệu trưởng trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1) cho rằng, điểm chuẩn năm nay tăng cao và có sự chênh lệch so với năm trước là điều dễ hiểu.

Theo thầy Minh, trong hoàn cảnh dịch bệnh không thể tổ chức thi, việc xét tuyển bằng điểm trung bình cuối năm lớp 9 là giải pháp tình thế khả thi nhất nên điểm chuẩn tăng cao là có thể chấp nhận. Theo đó, điểm trung bình môn lớp 9 được tính từ các điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ ở lớp do giáo viên, trường ra đề còn và điểm kiểm tra học kỳ do phòng GD-ĐT quận, huyện tổ chức. Do đó, việc học và thi ở trường, lớp thường dễ hơn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với đề do GD-ĐT TP. HCM ra, nên điểm trung bình sẽ cao hơn điểm thi.

TP.HCM chỉ có duy nhất Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) tổ chức được kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ngoài ra, điểm môn chuyên cũng là yếu tố then chốt làm cho điểm chuẩn xét điểm trung bình năm nay và điểm thi hàng năm có sự chênh lệch lớn. Đề thi môn chuyên mỗi năm rất khó, nếu các học sinh giỏi có thể đạt 8-9 điểm ở trường thì khi thi môn chuyên chỉ đạt được 5-6 điểm là cao, nhiều em chỉ đạt 2-3 điểm. Độ chênh này được nhân đôi (môn chuyên nhân hệ số 2) càng làm khoảng cách này nới ra.



Theo một số giáo viên, hiệu trưởng tại TP.HCM dự đoán, có thể điểm chuẩn lớp 10 thường cũng sẽ tăng mạnh. Lý do tương tự như nhận xét của thầy Mậu Minh, điểm xét tuyển học bạ cao nên điểm chuẩn xét tuyển cũng sẽ cao.

Theo dữ liệu điểm xét tuyển lớp 10 được Sở GD-ĐT thành phố HCM công bố, năm nay phổ điểm xét tuyển rất cao và dàn trải đều ở các trường THCS nội thành cũng như ngoại thành. Ngoài ra, nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau hoặc chỉ chênh lệch rất thấp.

Học sinh dự tuyển lớp 10 thường lo sốt vó

Trước việc điểm chuẩn trường chuyên tăng vọt so với năm trước, nhiều thí sinh tại TP.HCM đang "lo sốt vó", vì không biết sắp tới điểm chuẩn lớp 10 hệ thường sẽ như nào.

Trên diễn đàn dành cho học sinh tại TP. HCM, nhiều luồng ý kiến xung quanh điểm chuẩn lớp 10 thường được đưa ra.Trong đó, đa số học sinh đều nóng ruột, hy vọng điểm chuẩn đừng "đi quá xa" kẻo có nhiều học sinh phải chia tay với ngôi trường mơ ước trong tiếc nuối.

Nhiều học sinh xét tuyển vào lớp 10 thường đang đứng ngồi không yên khi điểm chuẩn hệ chuyên tăng cao. (Ảnh chụp FB)

Em Lê Tâm (ngụ quận 2) cho biết, sau khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn trường chuyên, em rất hoang mang, lo lắng. "Em đang cầu mong điểm trường chuyên tăng chứ điểm lớp 10 thường không tăng, như vậy em mới có cơ hội vào trường công lập. Vì học lực của em ở mức trung bình, em dồn sức ôn tập để thi tuyển nhưng cuối cùng xét tuyển… Điểm chuẩn lớp 10 thường mà tăng như lớp chuyên chắc em bị rớt mất", Tâm nói.

Được biết, nguyện vọng của Tâm là vào trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh), với tổng điểm thường là 21,3 điểm.

Thí sinh vui vẻ sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM). Ảnh: Mỹ Quỳnh

Em Hoàng Tuấn Kiệt (ngụ quận 12) cho biết, việc xét tuyển trong tình hình dịch bệnh hiện nay là rất phù hợp. Tuy nhiên, nếu điểm xét tuyển tăng cao thì khả năng được vào trường top đầu như mong muốn rất khó. "Theo số liệu thống kê, có hơn 4.800 thí sinh có điểm xét tuyển lớp 10 thường trên 27 điểm. Nếu xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu vào các trường top đầu thì những thí sinh có điểm từ 26,5 trở xuống khó có cơ hội trúng tuyển. Điểm của em chỉ 24,9 nên đang cực kỳ lo lắng", e, Kiệt chia sẻ.