TP. Lào Cai: Lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện mưa lớn chưa từng có trong tháng 10

Đêm ngày 5, rạng sáng 6/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa lớn và dông trên diện rộng. Đặc biệt, tại TP Lào Cai và huyện Bát Xát đã xảy ra lũ, ngập lụt và sạt lở đất gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa rất to và mưa đặc biệt lớn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, rạng sáng ngày 6/10 trên địa bàn xã Quang Kim, huyện Bát Xát đã có mưa đặc biệt lớn khiến xã ngập sâu trong nước.

Cụ thể, xã Trịnh Tường (Bát Xát) 111,2mm; xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) 113,4mm; xã Gia Phú (Bảo Thắng) trội hơn 122,6mm; xã Quang Kim (Bát Xát) có mưa đặc biệt lớn 313,2mm; thị trấn Bát Xát mưa nhiều nhất lên tới 418,8mm (theo quy định của ngành khí tượng thuỷ văn, mưa với lượng trên 200mm/ngày được coi là mưa đặc biệt lớn).

Nước lũ, kèm theo bùn đất tràn vào nhà dân ở xã Quang Kim, huyện Bát Xát.

Tại thị trấn Bát Xát, do mưa quá lớn và kéo dài khiến hàng trăm hộ gia đình bị nước tràn vào nền nhà ngập từ 0,3-0,8m; phải di chuyển đồ đạc lên cao. Một số nhà dân bị đất đá từ trên đồi cao trượt xuống gây thiệt hại. Tuyến Tỉnh lộ 156 đoạn chạy qua xã Quang Kim ngập sâu từ 1-1,5m, giao thông bị ách tắc hoàn toàn. Nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây trồng các loại vùng lân cận thị trấn Bát Xát chìm trong biển nước.

Đặc biệt, khoảng 5 giờ ngày 6/10, mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm một ao nuôi thủy sản của gia đình ông Phí Văn Hợi, thôn Bản Vai, xã Bản Qua bị vỡ, nước tràn vào nhà khiến cháu bé Phí Thị Ngọc V, sinh năm 2017 bị nước cuốn trôi. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu.

Do mưa bão nên hiện tại tuyến đường Trịnh Tường - Phìn Hồ đang bị sạt nhiều đoạn và nguy cơ có thể bị sạt thêm.

Ông Sí Trung Kiên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bát Xát cho biết: Dự báo có mưa lớn, ngành chức năng huyện Bát Xát đã tuyên truyền, vận động người dân chủ động các phương án để đề phòng, xử lý. Tuy nhiên, do lượng mưa quá lớn, lại xảy ra vào ban đêm và kéo dài trong nhiều giờ, nên việc ứng phó gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tài sản của người dân ở các xã Bản Qua, xã Quang Kim và thị trấn Bát Xát bị mưa lũ làm thiệt hại nặng.

Tại TP Lào Cai, theo thống kê ban đầu, mưa lũ đã làm 28 hộ dân bị ngập và bị đất sạt vào nhà. Cụ thể: Tại phường Duyên Hải 1 nhà dân bị đất sạt vào làm hỏng nhà; phường Cốc Lếu 7 hộ (tổ 15) bị ngập úng; phường Bắc Cường 16 hộ bị ngập úng do nước suối Ngòi Đum lên cao; phường Kim Tân 4 hộ (tổ 1) bị ngập úng.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 06/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Về diễn biến lũ, mực nước tại thượng lưu sông Hồng tại Lào Cai và sông Chảy tại Bảo Yên đang lên nhanh. Lúc 7 giờ ngày 06/10, mực nước tại Lào Cai đạt 80,42m, trên báo động (BĐ) 1: 0,42m; tại Bảo Yên đạt: 70,97m, dưới BĐ1: 0,03m.

Theo đó, mực nước sông Hồng tại Lào Cai sẽ lên nhanh và đạt mức 82,0 (mức BĐ2) vào trưa ngày 6/10 sau đó xuống mức dưới BĐ1 (80,0m) vào tối ngày 6/10; tại Yên Bái sẽ lên nhanh và đạt mức 30,0m (BĐ1) vào đêm 6/10 sau đó xuống chậm ở mức 29,60m (dưới BĐ1: 0,40m) vào 7h/7/10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.