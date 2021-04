TP.HCM: Bắt băng nhóm đi xe phân khối lớn thủ dao, gậy thực hiện 24 vụ cướp giật tài sản

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ băng nhóm đi xe phân khối lớn thủ dao, gậy thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản liên tỉnh ở TPHCM.

