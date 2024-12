TP.HCM chỉ đáp ứng 50% nhu cầu cấp giấy phép lái xe trên địa bàn

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GTVT báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT ngày 8/4/2023 của Bộ GTVT năm 2024 về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo Sở GTVT TP.HCM, thời gian qua, Sở đã triển khai nhiều giải pháp cũng như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.HCM chuyển biến tích cực và ngày càng được nâng cao.

Trong năm 2024, Sở GTVT đã tiếp nhận và giải quyết 59.149 hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp theo hình thức dịch vụ công toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 37,43% so với hồ sơ đổi giấy phép lái xe ô tô được tiếp nhận trực tiếp.

Tuy nhiên, trong năm 2024, tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe gặp một số khó khăn, đến tháng 10/2024, Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp phôi cho Sở GTVT chỉ đáp ứng 50% nhu cầu cấp giấy phép lái xe trên địa bàn TP.

Nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên là do Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, có quy định mới thay đổi về phân hạng giấy phép lái xe. Mặc dù, các cơ quan ban ngành có liên quan đã tăng cường thông tin tuyên truyền hướng dẫn nhưng vẫn còn một bộ phận người dân tiếp nhận những thông tin không chính thống và chưa đầy đủ trên mỗi trường mạng xã hội nên thời gian vừa qua người dân đã thực hiện đổi giấy phép lái xe rất nhiều (tăng hơn 50% so với cùng kỳ) trước khi Luật có hiệu lực. Điều này dẫn đến Cục Đường bộ Việt Nam bị động trong việc cung cấp phôi giấy phép lái xe cho các Sở GTVT tỉnh, thành phố trên cả nước theo kế hoạch của năm 2024.

Để giải quyết tình hình trên, Sở GTVT đã chủ động có nhiều biện pháp phân phối nhằm sử dụng hiệu quả số lượng phôi còn lại đồng thời hiện nay các cơ quan chức năng của Bộ GTVT đang tích cực phối hợp với đơn vị cung cấp phôi giải quyết khó khăn nêu trên.

Bên cạnh đó, việc áp dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe trên đường (DAT) để theo dõi và kiểm tra học viên học lái xe trên đường; đồng thời, sử dụng dữ liệu quản lý DAT hoặc dữ liệu DAT để thực hiện xét duyệt học viên đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên, thời gian qua, hệ thống quản lý DAT của Cục Đường bộ Việt Nam đang bảo trì để nâng cấp (gần nhất là từ ngày 4/6/2024 đến nay), Sở GTVT phải sử dụng dữ liệu DAT của cơ sở đào tạo cung cấp để duyệt danh sách học viên đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch nên mất rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện.