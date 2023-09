TP.HCM: Điều tra vụ 2 anh em ruột tử vong trong căn nhà khóa trái cửa, thi thể có vết thương

Rạng sáng 12/9, Công an quận 8, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn phường 5 khiến 2 người tử vong.



Theo đó, khoảng 21h30 ngày 11/9, người thân của ông M. (SN 1968) đến căn nhà mà ông này đang ở tại con hẻm Liên tỉnh 5, phường 5.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đăng Khôi.

Tại đây, bên trong căn nhà đã bị khóa trái cửa. Người thân leo từ sân thượng để vào căn nhà thì phát hiện ông M. đã tử vong, cạnh đó là thi thể của chị D. (SN 1972, em gái ông M.), thi thể có vết thương.

Sự việc được trình báo cho Công an quận 8. Nhận tin báo, Công an quận 8 đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Cảnh sát có mặt phong tỏa, khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Ảnh: Đăng Khôi

Một nguồn tin cho biết, thời điểm trên, ông M. ngồi hút thuốc tại căn nhà trên thì xảy ra mâu thuẫn với em gái. Ông M. được cho đã sát hại bà D. rồi gọi điện báo cho gia đình, sau đó, nói là sẽ tự tử.

Khi người thân đến nơi thì căn nhà đã được khóa trái, họ đi từ sân thượng vào căn nhà thì phát hiện sự việc nên báo công an.