TQ cấp bằng sáng chế cho vaccine Covid-19 đầu tiên

Theo Thời báo Hoàn cầu, "ứng viên" vaccine Covid-19 nội địa vừa được cấp bằng sáng chế có tên là Ad5-nCoV, do công ty dược phẩm sinh học CanSino (CanSino Biologics Inc) của Trung Quốc phối hợp với nhóm nghiên cứu do Chen Wei - chuyên gia bệnh truyền nhiễm của quân đội Trung Quốc - dẫn đầu.

Tờ Nhân dân Nhật báo hôm 16/8 cho hay, đây là vaccine Covid-19 đầu tiên nhận được bằng sáng chế của Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc trích dẫn tài liệu do Cục sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc công bố cho biết, bằng sáng chế được cấp vào ngày 11/8, cùng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đăng ký vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới - Sputnik V.

"Ứng viên vaccine Covid-19" do công ty CanSino phát triển, vừa được Trung Quốc cấp bằng sáng chế. Ảnh: Reuters

Hoàn cầu hôm 16/8 dẫn lời các chuyên gia nhận định, việc Trung Quốc cấp bằng sáng chế đầu tiên cho vaccine Covid-19 nội địa không chỉ chứng tỏ tính độc đáo, sáng tạo của vaccine mà còn nâng cao lòng tin của thị trường quốc tế với vaccine do Trung Quốc phát triển trong bối cảnh Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc cố đánh cắp dữ liệu về thuốc đặc trị và vaccine Covid-19 của Washington.

Trong tuyên bố hôm 16/8, công ty CanSino cho biết, việc được cấp bằng sáng chế khẳng định tính hiệu quả và an toàn của "ứng viên" vaccine, đồng thời chứng minh sự thuyết phục của việc có được quyền sở hữu trí tuệ (IPR).

Việc Trung Quốc cấp bằng sáng chế cho "ứng viên" vaccine Covid-19 nội địa chứng tỏ tính độc đáo, sáng tạo của vaccine và nâng cao lòng tin của thị trường quốc tế với vaccine do Trung Quốc phát triển. Ảnh: Reuters

Xu Xinming, một luật sư chuyên về quyền sở hữu trí tuệ ở Bắc Kinh, chia sẻ với Hoàn cầu rằng Trung Quốc có một hệ thống kiểm tra bằng sáng chế tương đối nghiêm ngặt và hoàn chỉnh, đòi hỏi một công nghệ hoặc sản phẩm phải khác biệt cơ bản với các công nghệ và sản phẩm tương tự trên toàn thế giới.

Theo luật sư Xu, công ty CanSino cũng đang nộp đơn xin cấp bằng sáng chế với các cơ quan nước ngoài để bảo vệ quyền lợi IPR của mình trong quá trình hợp tác quốc tế.

Tao Lina, chuyên gia vaccine ở Thượng Hải, cho rằng việc cấp bằng sáng chế của Trung Quốc với "ứng viên" vaccine Covid-19 nội địa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp thị.