Trận Hà Nội FC - HAGL có chất lượng ăn đứt… Ligue 2?

Không chỉ có thực lực cân bằng, nằm trong top cạnh tranh ngôi vô địch, cả Hà Nội FC và HAGL đều đang ở trong giai đoạn phong độ tốt với loạt trận thắng liên tiếp. Đây cũng là 2 đội có lối đá hấp dẫn vào loại nhất V.League hiện nay, với rất nhiều tuyển thủ quốc gia.

Hiệp một, 2 đội thi đấu cân bằng, có phần thận trọng, nhưng vẫn có nhiều pha bóng phối hợp đẹp mắt và hiệu quả. Các tiền vệ đội HAGL thể hiện khả năng phối hợp tốt hơn, với những pha phối hợp ít chạm. Nhưng do hàng phòng ngự của cả 2 đội thi đấu tập trung, chặt chẽ, nên dù tấn công nhiều song không có cơ hội rõ ràng nào ở trước khung thành 2 bên.

Trận đấu giữa Hà Nội FC - HAGL có chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: TTVH



Tính thực dụng trong thi đấu của Hà Nội FC thể hiện rất rõ trong trận này không chỉ ở việc chấp nhận sử dụng nhiều những đường chuyền dài vượt tuyến khi các tiền vệ HAGL tỏ ra lấn lướt ở khu vực giữa sân, mà còn thể hiện cả ở việc thay thế 1 tiền vệ bằng 1 trung vệ. Thay đổi sơ đồ 4 hậu vệ thành 5 hậu vệ, với 3 trung vệ to cao, Hà Nội FC đối phó với các đường bóng bổng của các cầu thủ HAGL để bảo vệ bằng được chiến thắng trong những phút cuối trận đấu, khi toàn đội khách dồn lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Rõ ràng, Hà Nội FC đã thích nghi hoàn toàn với việc thiếu Quang Hải trong đội hình. Vai trò của Văn Quyết lại được nâng cao, bù đắp chỗ trống do Quang Hải để lại. Điều tương tự cũng xảy ra ở đội HAGL, các cầu thủ hàng phòng ngự HAGL đã chơi khá chắc chắn, không còn cảm giác trống vắng do trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su để lại nữa. Có vẻ đó là một trong các lý do tạo nên thành tích thi đấu rất tốt của 2 đội này trong 5 vòng đấu trước đó.

Hiệp hai, tận dụng cơ hội do sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự HAGL và cả có phần may mắn nữa trong bàn thắng thứ 2, Hà Nội FC đã ghi được 2 bàn thắng. Kết thúc trận đấu, đội bóng thủ đô thắng 2-1.

Chất lượng chuyên môn của trận đấu này là rất cao. Mặc dù cầu thủ 2 đội đều thi đấu quyết tâm, các pha vào bóng quyết liệt, kể cả dẫn đến đổ máu như trường hợp của Đức Huy, nhưng toàn bộ trận đấu có ít các pha phạm lỗi. Đặc biệt, gần như không có các pha phạm lỗi ác ý, không có các pha vào bóng thô thiển. Do mất thời gian để sơ cứu chấn thương đầu của cầu thủ Đức Huy, hiệp hai của trận đấu có 5 phút bù giờ, nếu không chắc cũng sẽ chỉ bù giờ 1 phút như ở hiệp 1.

CLB Hà Nội đã giành chiến thắng quan trọng. Ảnh: Lao Động

Đây là một trận đấu hay, đẹp mắt. Khán đài sân Hàng Đẫy được người hâm mộ lấp hết công suất cho phép. Về chất lượng chuyên môn, trận đấu này hay hơn nhiều một số trận đấu của Ligue 2, nơi Quang Hải đang thi đấu.

Những trận đấu thế này góp phần làm cho chất lượng V.League cao hơn, làm cho bóng đá Việt Nam đẹp hơn, làm cho người hâm mộ đến sân nhiều hơn, đúng như lời trả lời phỏng vấn của trung vệ Duy Mạnh cuối trận đấu: "Trận cầu như thế này có ích cho bóng đá Việt Nam". Kết thúc trận đấu, chúng ta được chứng kiến những hình ảnh rất đẹp, đó là những cái ôm đầy tình cảm của cầu thủ 2 đội dành cho nhau. Chúng ta mong đợi V.League sẽ có nhiều trận đấu như thế này.