Trận Hà Nội FC - Hải Phòng được tăng cường an ninh để tránh "có biến"

Mùa giải năm ngoái, khi Hải Phòng đến sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội rất nhiều khán giả đội khách đã đem pháo sáng vào sân, đốt rất nhiều. Cảnh khói mù mịt từ pháo sáng xuất hiện khiến cho trọng tài chính phải cắt còi và trận đấu đã phải tạm dừng. Lực lượng an ninh đã vào cuộc khá tích cực và phải gần 10 phút tình hình mới được kiểm soát.

Sau sự cố năm ngoái, lần này, BTC địa phương cùng các lực lượng an ninh đã sớm lên kế hoạch triển khai các phương án nhằm đảm bảo cao nhất vấn đề an ninh, an toàn cho trận đấu. Theo đó, sẽ có khoảng gần 500 cảnh sát, an ninh và bảo vệ tham gia làm nhiệm vụ. Đặc biệt lực lượng cảnh sát hình sự sẽ trực tiếp tham gia và triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn pháo sáng cũng như sự quá khích của khán giả đội khách.

Năm ngoái, trận đấu đã phải tạm dừng vì khán giả Hải Phòng đốt pháo sáng

Cảnh sát triển khai lực lượng từ vòng ngoài sân Hàng Đẫy với cổng từ được đặt ngay đầu đường Trịnh Hoài Đức và các khán giả sẽ phải đi qua chốt an ninh với máy chiếu hiện đại nhằm phát hiện pháo sáng. Bên trong sân, lực lượng an ninh sẽ xuất hiện dưới sân và có thể ngồi lẫn trên khán đài để kiểm soát tình hình.

Trả lời báo chí, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng- Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ cho biết: Lực lượng cảnh sát cơ động sẽ bố trí cả dưới mặt sân và trên khán đài theo từng khu vực để kiểm soát, bắt giữ ngay lúc hành vi gây rối như đốt pháo, gây thương tích cho CĐV hoặc những người có mặt trên sân.

Bên cạnh đó, công an Hà Nội sẽ sử dụng các hình ảnh camera giám sát thu thập được để xác định rõ và chính xác cá nhân nào có hành vi vi phạm pháp luật tại sân bóng đá. Công an Thành phố Hà Nội sẽ xử lý nghiêm và truy tố trước pháp luật cá nhân nào thực hiện và tổ chức thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an toàn trận đấu, an ninh tính mạng sức khỏe của người khác.

Trận đấu giữa Hà Nội gặp Hải Phòng sẽ diễn ra vào lúc 19h15 hôm nay (14/7). Hiện nay Hà Nội đang trải qua quãng thời gian khó khăn khi 3 trận gần nhất không biết đến mùi thắng lợi. Trong khi đó, Hải Phòng vừa thua đậm 0-4 trước Viettel.