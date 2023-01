Nghệ sĩ gốc Hoa "trùm vai phản diện" giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc Ngôi Sao Xanh là ai?

Nghệ sĩ Kiến An đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 9 (do kênh truyền hình TodayTV và Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức). Ảnh: TGĐA

Nghệ sĩ Kiến An (tên đầy đủ là Huỳnh Kiến An) sinh ra tại Sài Gòn trong một gia đình gốc Hoa ở quận 11. Gia đình ông có truyền thống làm nghề thuộc da, may và kinh doanh túi xách nhưng ông sớm có đam mê với nghệ thuật.



Trước khi được biết đến là diễn viên, nghệ sĩ Kiến An từng là một ca sĩ đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn. Từ việc ca hát, ông đã bén duyên với con đường diễn xuất qua rất nhiều vai diễn.

Ngay từ khi còn nhỏ, nghệ sĩ Kiến An đã nuôi giấc mộng làm ca sĩ. Sau khi xuất ngũ và chuyển sang lực lượng thanh niên xung phong đi lao động tại vùng Hậu Giang một thời gian, nghệ sĩ Kiến An trở về Sài Gòn tham gia phong trào văn nghệ quần chúng tại quận 11.

Khi Đoàn Ca nhạc nhẹ Sài Gòn, một đoàn mạnh thời điểm đó tuyển chọn ca sĩ, nghệ sĩ Kiến An đã là người đạt điểm cao nhất trong đợt tuyển chọn đó. Vì từng là bộ đội xuất ngũ, cộng với chất giọng trầm ấm, truyền cảm mà ông được chọn vào vị trí tổ trưởng tổ ca sĩ của Đoàn Ca nhạc nhẹ Sài Gòn.

Con đường đến với nghiệp diễn của Kiến An cũng gặp không ít khó khăn. Suốt 10 năm đầu, dù góp mặt trong rất nhiều bộ phim nhưng cái tên Kiến An vẫn chưa được giới truyền thông chú ý. Khán giả ấn tượng với gương mặt và tên nhân vật mà ông đảm nhận, nhưng ít người biết đến cái tên Kiến An của ông.

Nghệ sĩ Kiến An nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2022. Ảnh: TGĐA

Tài năng của nghệ sĩ Kiến An đã được đạo diễn Minh Chung phát hiện khi vị đạo diễn này không tìm được diễn viên để thế vai cho nhân vật quan huyện Thạch của Minh Nhí trong phim cổ tích Nàng Xuân Hương do chính ông đạo diễn.

Trong lúc bí bách, đạo diễn Minh Chung phát hiện ra khuôn mặt Kiến An có nét vừa "dê", vừa "gian" rất giống nhân vật quan huyện Thạch và ngay lập tức yêu cầu nam diễn viên nhận vai. Kết quả là Kiến An đã thể hiện xuất sắc chất trào phúng của nhân vật. Lúc đó, ông đã 40 tuổi và bộ phim nhận được phản hồi tốt từ công chúng.

Trong quá trình đóng các phim cổ tích, tài năng diễn xuất của Kiến An được đồng nghiệp đánh giá cao. Chính diễn viên Kinh Quốc là người đã giới thiệu ông đến đạo diễn Châu Huế. Nhìn nam diễn viên, ông giao ngay vai Sáu Tẩm trong phim Hướng nghiệp được khán giả rất yêu thích.

Kể từ đó, Kiến An liên tục nhận được lời mời vào phim cổ tích, truyền hình. Sau này nam diễn viên còn được mời vào cả phim điện ảnh nhờ vào khả năng hóa thân xuất sắc của mình.

Thành công với tuyến nhân vật phản diện và còn được gọi với biệt danh "trùm vai phản diện" nhưng ngay cả với tuyến chính diện, ông cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả về cách thể hiện vai diễn. Khán giả nhận xét, ánh mắt của Kiến An khi diễn vai ác rất nham hiểm, độc địa nhưng khi hóa thân vào vai khổ lại vô cùng đau thương, khổ sở.

Nam diễn viên đã góp mặt trong những bộ phim truyền hình: Hướng nghiệp, Cù lao lúa, Ám ảnh Xanh, Trang trại Hoa hồng, Cô gái xấu xí, Người đứng trong gió, Trần Trung kỳ án, Hậu duệ mặt trời…

Với màn ảnh rộng, ông cũng tham gia với các phim nổi tiếng: Cô hầu gái, Hương ga, Sắc đẹp ngàn cân, Nữ đại gia… và rất nhiều phim cổ tích.

Chuyên vai phản diện nhưng nghệ sĩ Kiến An được khán giả yêu thích. Ảnh: FBNV

Ở độ tuổi hơn 60, nghệ Kiến An vẫn kiên trì theo đuổi nghiệp diễn. Nam nghệ sĩ cho biết, mỗi năm ông tham gia khoảng từ 3-4 bộ phim. Sau bao thăng trầm đã trải qua trong sự nghiệp, phần còn lại của cuộc đời Kiến An là sự viên mãn. Dù nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhưng ông là một trong số ít những nhân vật không bị cuốn theo lối sống phù hoa và xô bồ của giới showbiz.

Sau những giờ làm việc mệt mỏi, ông chọn cách trở về nhà để dành thời gian chăm sóc cho vợ con. Ông chủ yếu đọc sách, xem phim tại nhà và tập thể dục cùng với bà xã vào thời gian rảnh rỗi.

Nghệ sĩ Kiến An từng tâm sự: "Tôi chỉ có một nghề này thôi. Bao nhiêu năm qua tôi may mắn vì được đóng nhiều vai, sống được bằng nghề diễn. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi! Tuy rằng công việc diễn xuất không giúp tôi giàu có nhưng cũng sống được qua ngày. Tôi cũng không phung phí gì nhiều. Các con của tôi cũng đã lớn nên có thể tự lập. Thật ra, số tiền từ việc này cũng không nhiều, đa số diễn viên phải làm thêm việc khác. Riêng tôi chỉ sống bằng thù lao đi đóng phim thôi. Nếu đóng điện ảnh thì thu nhập khá hơn".

Hầu hết tiền bạc tích lũy được nam diễn viên đều để dành cho hai người con đi du học. Bản thân ông vì đã có tuổi nên chỉ giữ lại một số tiền ít ỏi để có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng cùng vợ mà không cần phải lệ thuộc quá nhiều vào vật chất.