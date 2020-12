Trần Văn Kiên khóc nức nở trên sân vì bị HLV Park Hang-seo... gạch tên

HLV Park Hang-seo vẫn luôn do dự về Trần Văn Kiên – hậu vệ cánh nằm trong tốp đầu bóng đá Việt Nam hiện nay. Lý do là vì cầu thủ gốc Nghệ An này từng bị nghi mắc bệnh tim…

Trước khi sang Buriram (Thái Lan) để dự M150 Cup, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á lịch sử tại Thường Châu năm 2018, HLV Park Hang-seo thông báo quyết định loại Trần Văn Kiên, vì bệnh tim. Chàng hậu vệ xứ Nghệ vừa khóc vừa rời sân trong sự tiếc nuối của chính thầy Park. Về sau, HLV Park Hang-seo thừa nhận: ông đã rất buồn khi loại Trần Văn Kiên nhưng không thể làm gì khác, U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam sau này đã mất cầu thủ tốt của mình ở nhiều giải đấu, còn Trần Văn Kiên lỡ cơ hội để chinh phục thành công sớm hơn trong màu áo tuyển. Trần Văn Kiên trong màu áo Hà Nội FC. HLV Park Hang-seo giải thích: "Các bác sĩ thông báo, hệ tuần hoàn của Trần Văn Kiên có vấn đề và cả tim của Văn Kiên cũng không khoẻ. Điều này mang đến nguy cơ rất lớn cho những cầu thủ bóng đá. Tôi đã có buổi làm việc với bộ phận y tế của ĐT Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước khi quyết định trả Văn Kiên về CLB. Tôi phải thú nhận rằng, loại Văn Kiên là quyết định khó khăn của tôi vào thời điểm ấy bởi cậu ấy có nhiều tố chất và phụ hợp với đội hình mà tôi đang xây dựng. Nhưng không thể làm khác, sức khoẻ của cậu ấy, cuộc sống của cậu ấy mới là điều quan trọng. Nhưng sau này, khi chúng tôi kiểm tra lại, tim của Văn Kiên lại không có vấn đề gì bất thường nữa nên tôi quyết định gọi cậu ấy trở lại đội tuyển". Các bác sĩ ở đội U23 Việt Nam đã kiểm tra đi, kiểm tra lại nhưng vẫn phát hiện tim của hậu vệ Trần Văn Kiên có vấn đề. Bệnh tình của Trần Văn Kiên cũng được gửi đến các chuyên gia tim mạch và nhận được lời khuyên nên tạm dừng. Sẽ không có hậu quả nào nghiêm trọng đến cuộc sống của Văn Kiên nhưng vẫn chứa đựng rủi ro lớn nếu thi đấu bóng đá, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. HLV Park Hang-seo đã làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước khi nhận được sự đồng thuận: Không triệu tập Trần Văn Kiên lên đội tuyển nữa đồng thời đề nghị BTC giải V.League sẽ đặc biệt lưu ý trường hợp này nếu được Hà Nội FC đăng ký. Hà Nội FC nhận được thông tin từ đội tuyển U23 Việt Nam và VFF, Văn Kiên được đưa đi kiểm tra nhưng kết quả lại khác, hậu vệ xứ Nghệ vẫn bình thường và được thi đấu bình thường, thậm chí với phong độ cao hơn. Vào thời điểm đó, rất nhiều sự nghi ngại dành cho Trần Văn Kiên bởi HLV Park Hang-seo trả về vì bệnh tim mà VPF vẫn chấp nhận giấy khám sức khoẻ của cầu thủ này và tiếp tục cho anh thi đấu. Bản thân VFF cũng nhiều lần khuyến cáo VPF về trường hợp này nhưng Hà Nội FC quả quyết rằng Trần Văn Kiên đủ điều kiện thi đấu, các bác sĩ tim mạch cũng đồng ý bằng văn bản. HLV Park Hang-seo yêu cầu kiểm tra lại, kết quả lần sau lại rất tích cực, vấn đề bệnh tim của Văn Kiên không còn xuất hiện trên phim X-quang nữa và thế là được thầy Park gọi lên tuyển. Chỉ tiếc là trong suốt thời gian bị nghi bệnh tim, Trần Văn Kiên đã mất những giải đấu lịch sử, thành công nhất của bóng đá Việt Nam là VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 18, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Như một định mệnh, Văn Kiên luôn bị số phận thử thách, với những lời từ chối nghiệt ngã, khiến anh bật khóc. Có quá nhiều sự kiện lặp đi với hậu vệ xứ Nghệ này, với những quyết định loại bỏ, với những giọt nước mắt tiếc nuối pha lẫn oán trách. Trần Văn Kiên sinh năm 1996, gia nhập đội U13 SLNA cùng với Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh nhưng sau một thời gian luyện tập, ban huấn luyện của SLNA, mà đại diện là HLV Ngô Quang Trường, đánh giá rằng Trần Văn Kiên "không còn tiềm năng để phát triển về chuyên môn" nên đã loại bỏ. Những giọt nước mắt của cậu bé Văn Kiên rơi như mưa, bao nhiêu mơ ước, khát khao trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được khoác áo ĐTQG Việt Nam đều tan biến, còn lại là nỗi thất vọng và sự dằn vặt về một tương lai không bóng đá. Thấy con vẫn đau đáu với sự nghiệp quần đùi áo số, thơ thẩn bên trái bóng, lặng lẽ nhìn bộ quần áo, đôi giầy thi đấu với nỗi thèm khát, gia đình Văn Kiên đã liên hệ với lò đào tạo T&T VSH ở Cửa Lò với mong mỏi: cậu con trai đam mê của mình có được cơ hội thể hiện tài năng. Giống như nhiều đàn anh từng bị SLNA loại nhưng sau này thành tài, Trần Văn Kiên thể hiện được rất nhiều và được nhận lại. Về sau, chính huyền thoại Văn Sỹ Hùng đã giới thiệu Trần Văn Kiên ra đội trẻ Hà Nội T&T để rồi hậu vệ quê Nghĩa Đàn này có suất chính ở đội U19 rồi U21 Hà Nội trước khi được đôn lên chơi chuyên nghiệp ở đội hạng Nhất, cùng với những Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng… Năm 2016 đã thay đổi cuộc đời Trần Văn Kiên khi HLV Phạm Minh Đức kéo lên thi đấu ở V.League và chiến suất đá chính từ đó đến nay. Ngay ở mùa đó, Văn Kiên cùng Hà Nội FC đã vô địch V.League và cũng vô địch luôn giải U21 Quốc gia sau đó. Ở cả 2 đội hình này, Trần Văn Kiên đều là trụ cột. Kể từ mùa 2016 đến 2020, Trần Văn Kiên là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất ở Hà Nội. Chỉ tính riêng ở V.League, sau 5 mùa giải, hậu vệ quê Nghĩa Đàn đã chơi 9.081 phút, sau 107 lần ra sân mà 102 trong số đó ra quân trong đội hình chính. Trong 5 mùa giải, Trần Văn Kiên chỉ phải ngồi ghế dự bị 14 trận, trung bình, chưa đến 3 trận/mùa. Sau 5 mùa giải chơi V.League, Trần Văn Kiên đã 3 lần vô địch V.League, đoạt 2 Cúp QG, Siêu Cúp QG và vào tới tận chung kết liên khu vực ở AFC Cup đồng thời nổi lên như một trong những hậu vệ phải hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Trần Văn Kiên không phải là cầu thủ to, cao nhưng bù lại rất khoẻ và hoạt động không biết mệt mỏi, vào sân là khát khao. Các đồng đội bảo: Vì nó đến với bóng đá khó khăn quá nên nó rất chắt chiu những cơ hội ra sân và chơi như thể, trận nào cũng là trận đấu cuối cùng. Điểm mạnh của Trần Văn Kiên không chỉ nằm ở thể lực, ý chí mạnh mẽ mà còn nằm ở sự ổn định trong một khoảng thời gian kéo dài cả 5 mùa giải. Công - thủ toàn diện, chơi dũng mãnh nhưng cũng rất mềm mại, Trần Văn Kiên thực sự sinh ra là để chơi cho Hà Nội FC - một đội bóng yêu cầu rất cao. Có một thống kê, trong 5 mùa bóng vừa rồi, Trần Văn Kiên là hậu vệ tấn công nhiều nhất V.League và cũng là hậu vệ có số lần xâm nhập vòng cấm nhiều nhất ở sân chơi này. Những pha lên bóng của Văn Kiên, hợp cùng Hùng Dũng, Văn Quyết, trở thành mũi tấn công chủ lực của đội bóng Thủ đô và mang về rất nhiều bàn thắng, nhiều chiến thắng cho đội bóng này. Ở tuổi 20, Văn Kiên có chức vô địch V.League đầu tiên, sau khi đã thu thập đủ chức vô địch ở các giải trẻ mà mình tham gia. Sang tuổi 21, Văn Kiên đã trở thành một tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam bên hành lang cánh trái và liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu ở các vòng đấu và mùa giải. Phong độ chói sáng, cả trong phòng ngự lẫn tấn công, lối chơi bên bỉ, kiên trì nhưng chứa đựng sự bùng nổ của Văn Kiên đã thuyết phục được HLV Nguyễn Hữu Thắng đăng ký anh cho SEA Games 29 nhưng những bị kịch trong màu áo tuyển bắt đầu. SEA Games năm ấy, Văn Kiên không thể hiện được nhiều và cũng không có nhiều cơ hội để thể hiện. U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games, HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức, HLV Park Hang-seo lên thay, Văn Kiên vẫn được chọn nhưng đó lại là lần hậu vệ xứ Nghệ phải trải qua tận cùng của nỗi đau. Lần đầu tiên và lần duy nhất, người ta nhìn thấy Văn Kiên khóc ngon lành ngay trong buổi tập khi HLV Park Hang-seo thông báo quyết định loại hậu vệ quê Nghĩa Đàn - Nghệ An này vì bệnh tim, dù ông không muốn. Đó là thời điểm đội U23 Việt Nam gút danh sách để đi Thái Lan dự M150 Cup trước khi sang Trung Quốc tranh tài ở VCK U23 châu Á - giải đấu sau này tạo ra lịch sử cho bóng đá Việt Nam và cú hích cho cả nền bóng đá của chúng ta sau này. Nhận được quyết định, Văn Kiên ôm mặt khóc nấc, ngay trước mặt đồng đội và ban huấn luyện. Kể từ đó, Văn Kiên không còn nằm trong kế hoạch của các ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang-seo nữa. Rất tình cờ, trong đám cưới Hùng Dũng, HLV Park Hang-seo đã gọi riêng Trần Văn Kiên ra một nơi để hỏi thăm tình hình bệnh tim, sức khoẻ và nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gặp bộ phận y tế của Hà Nội FC để tìm hiểu thông tin. Có được tín hiệu tích cực từ Văn Kiên và bộ phận y tế của đội Hà Nội, HLV Park Hang-seo yêu cầu Văn Kiên đi chụp chiếu thêm một lần nữa và để đội ngũ y tế của ĐT Việt Nam hội chẩn. Cuối cùng, HLV Park Hang-seo đã gọi Trần Văn Kiên trở lại ĐT Việt Nam trước thềm giải King's Cup. Lại thêm một sự trùng hợp nữa, đó là Buriram - thành phố tổ chức M150 Cup và King's Cup, ở giải đấu trước, Văn Kiên ôm mặt khóc vì bị loại và ở giải sau, Văn Kiên cũng khóc… vì sung sướng khi được trở lại ĐT Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, HLV Park Hang-seo luôn do dự về trường hợp của Văn Kiên bởi trong đầu ông thầy người Hàn Quốc là bao nhiêu những sự cố đau lòng về bệnh tim của các cầu thủ. Mặc cho HLV Chu Đình Nghiêm nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối với sự vắng mặt của hậu vệ phải số 1 của mình nhưng HLV Park Hang-seo vẫn phớt lờ, bởi ông lo sợ cho những điều không may mắn rình rập kéo đến với Văn Kiên. Ông Park từng nói: "Dù ASIAD và AFF Cup 2018, Văn Thanh bị chấn thương, tôi rất muốn có Văn Kiên trong đội hình nhưng thực sự, tôi không thể nào làm thế được khi trong đầu mình, tôi vẫn nghĩ, cuộc sống của cậu ấy mới là quan trọng nhất". Không chỉ ghi dấu ấn với trình độ chuyên môn cao, sự toàn diện trong lối đá, Trần Văn Kiên còn được yêu mến bởi tính tình nhẹ nhàng, thô mộc, không màu mè, không có biểu hiện như bao nhiêu cầu thủ nổi tiếng khác. Thời gian rảnh rỗi, Văn Kiên vẫn thu mình bên ly cafe cùng những người bạn, người đồng đội thân thiết. Những ngày nghỉ, thay vì đi chơi và xuất hiện ồn ào trên mạng công hội, Văn Kiên lại trở về quê nhà, sum vầy với bố mẹ, bên bữa cơm gia đình và tranh thủ trang hoàng lại căn nhà mà anh xây biếu bộ mẹ bằng chính sức lao động của mình. Nếu gặp em trai Văn Kiên ngoài đường, bạn có thể dễ bị nhầm lẫn bởi Văn Kiên vẫn thường mua cho em mình những bộ quần áo anh mua cho bản thân. Dù thành công hay thất bại, dù nổi tiếng hay thời còn vô danh, Văn Kiên vẫn là con người như vậy, nhút nhát nhưng tốt bụng, nhẹ nhàng mà sâu lắng. HLV Park Hang-seo triệu tập Trần Văn Kiên lên tuyển lần này để chuẩn bị cho 2 đấu trường quan trọng của bóng đá Việt Nam vào đầu năm 2021, với những trận đấu quyết định ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và chiến dịch bảo vệ ngôi Vương ở AFF Cup. Văn Kiên là một tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam đương đại và sở hữu nhiều lợi thế: trình độ cao - khát khao lớn, công - thủ toàn diện và nhất là chơi rất ăn ý với các trụ cột của ĐT Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Quyết, Hùng Dũng… Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn chờ Trần Văn Kiên vượt qua khi phải cạnh tranh với những đối thủ rất tầm cỡ như Trọng Hoàng, Văn Thanh và cả Hồ Tấn Tài - hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất ở V.League 2020. Mặt khác, sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của HLV Park Hang-seo vẫn là một thách thức với Văn Kiên bởi cầu thủ Hà Nội FC này có ít thời gian làm việc với thầy Park nhất trong số những cái tên kể trên. Thêm một thách thức nữa được bày ra trước mắt và chờ Văn Kiên vượt qua. Sau khi vượt qua những cú sốc lớn trong sự nghiệp, Văn Kiên đã rất thành công ở cấp CLB và bây giờ, chàng trai xứ Nghệ này lại đặt mục tiêu cao hơn nữa - chinh phục thành công cùng đội tuyển Việt Nam, bắt đầu bằng cuộc chinh phục HLV Park Hang-seo trong từng buổi tập…