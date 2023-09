Tranh giành khách, thanh niên chém người khác dã man

Ngày 16/9, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Anh Tài (SN 1993, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) 14 năm tù về tội "Giết người".

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 6/4/2023, trong lúc phụ bán nước tại vỉa hè trước cầu Bán Nguyệt, đường Bạch Đằng nối dài (thuộc phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng), Trần Nguyễn Anh Tài gây sự với anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 2002, trú tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cũng bán nước tại đây trong việc tranh giành khách.

Sau đó, Tài mượn xe mô tô của chủ quán nước nơi Tài làm rồi về tại nhà lấy một con dao, quay lại chỗ bán nước. Tài cất con dao trong bụi cây gần đó rồi đi trả xe cho anh Lợi.

Bị cáo trần Nguyễn Anh Tài tại toà. Ảnh: D.B

Trả xe xong, Tài đến lấy dao vừa giấu cầm trên tay xông tới chỗ anh Hiếu đang đứng, chém theo hướng từ trên xuống trúng vào vùng đỉnh đầu của anh Hiếu gây thương tích 10%.

Anh Hiếu ngã xuống đường, Tài tiếp tục chém thì anh Hiếu tránh được. Do được mọi người can ngăn nên Tài không chém được nữa nên bỏ đi. Ngày 7/4/2023, Tài cơ quan công an đầu thú.

Nguyễn Anh Tài có một tiền án vào năm 2016, bị TAND quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trong vụ án này, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Trần Nguyễn Anh Tài mức án 14 năm tù về tội "Giết người".