Trẻ sơ sinh nguy kịch do mắc thủy đậu biến chứng suy hô hấp

Tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa Hồi Sức Cấp cứu Sơ sinh của bệnh viện vừa cứu sống trẻ sơ sinh 22 ngày tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do mắc thuỷ đậu biến chứng suy hô hấp.

Lây thủy đậu từ mẹ

Bệnh nhân là bé P.T.M (22 ngày tuổi, ở Can Lộc – Hà Tĩnh). Được biết, mẹ bé mắc thuỷ đậu từ ngày thứ 10 sau khi sinh và trong thời gian mẹ mắc bệnh, bé vẫn ở cùng với mẹ.

Khi 21 ngày tuổi, trẻ xuất hiện mụn phỏng nước ở tay, chân đi khám được kê su bạc về bôi. Ngày hôm sau thấy bỏng nước lan ra toàn thân, kèm theo ho và quấy khóc nhiều, gia đình lo lắng đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Hình ảnh bệnh nhi nhập viện với toàn thân nổi mụn nước và sau khi được điều trị. Ảnh BVCC

Trẻ vào viện trong tình trạng suy hô hấp, phổi hai bên thông khí kém, da toàn thân nhiều mụn nước. Sau khi thăm khám, trẻ được chẩn đoán suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh, thuỷ đậu biến chứng viêm phổi nặng. Trẻ được chuyển khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh điều trị tích cực.

Tại khoa, các bác sĩ nhanh chóng cho trẻ thở máy để hỗ trợ hô hấp, điều trị Acyclovir đường tĩnh mạch và cho trẻ sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch.

Sau 12 ngày được các y bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh tận tình chăm sóc và điều trị, hiện tại tình trạng của trẻ đã dần ổn định, trẻ tỉnh, tự thở, môi hồng, bú tốt, phổi 2 bên thông khí đều, trương lực cơ bình thường, các nốt trên da đã bong vảy.

Trước đó, khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh cũng đã cứu sống trường hợp trẻ sơ sinh bị thủy đậu ngay khi chào đời. Bệnh nhi 56 ngày tuổi, trú tại Hưng Nguyên. Mẹ bé mắc thuỷ đậu 3 ngày trước sinh.

Nguy cơ tử vong ở trẻ tăng lên khi người mẹ xuất hiện các triệu chứng nhiễm thủy đậu từ 5 ngày trước sinh cho đến 2 ngày sau khi sinh do không có đủ thời gian để hình thành và truyền kháng thể của mẹ cho con.

Nhận định tình huống đe dọa tính mạng cho em bé, nên ngay sau khi sinh tại khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trẻ được chuyển vào khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh để điều trị.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cho trẻ thở oxy, IVIG, kháng sinh, truyền dịch, điều trị triệu chứng. Bệnh nhi đáp ứng thuốc tốt, điều trị hiệu quả và đã được xuất viện.

Trẻ sơ sinh mắc thủy đậu dễ biến chứng nặng

Bác sĩ Nguyễn Thị Trúc, khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, thủy đậu ở trẻ sơ sinh là một bệnh nặng (nặng hơn so với thủy đậu trẻ em hoặc người lớn) với nguy cơ tử vong cao lên đến 30% do tổn thương đa cơ quan.

Nếu không được điều trị bệnh kịp thời và đúng phác đồ thì trẻ có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, sốc nhiễm trùng nhiễm độc, bội nhiễm vi khuẩn; các biến chứng về thần kinh như: Viêm màng não, viêm tuỷ, viêm dây thần kinh thị giác, viêm đa dây thần kinh;

Bệnh nhi cũng có thể gặp một số biến chứng khác như: suy thượng thận, viêm cầu thận, tổn thương mắt, thậm chí là tử vong.



Bác sĩ Trúc khuyến cáo, để phòng ngừa bệnh thủy đậu ở trẻ sơ sinh, bố mẹ nên lên kế hoạch tiêm phòng đầy đủ. Nếu mẹ mắc thuỷ đậu phải được cách ly với trẻ cho đến khi không còn khả năng lây nhiễm bệnh cho con (thường 2-3 tuần).

Đặc biệt, khi trẻ sơ sinh có những dấu hiệu mắc thuỷ đậu, phụ huynh không nên tự điều trị tại nhà mà cần đưa con đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nặng gây nguy hiểm cho trẻ.