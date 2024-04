Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang phóng lợn đi đánh nhau

9 đối tượng vừa bị triệu tập gồm: Nguyễn Thái S. (SN 2007, trú xã An Phú, Mỹ Đức); Lê Văn K. (SN 2008, trú thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức); Trần Tùng A. (SN 2009, trú xã An Phú, Mỹ Đức); Nguyễn Hữu H. (SN 2008, trú xã Hòa Nam, Ứng Hòa); Nguyễn Anh H. (SN 2009, trú xã Hợp Tiến, Mỹ Đức); Nguyễn Văn Đ. (SN 2007, trú xã An Phú, Mỹ Đức); Đinh Hữu Ch. (SN 2008, xã Hòa Nam, Ứng Hòa); Đặng Khánh D. (SN 2009, trú xã An Phú, Mỹ Đức); Nguyễn Văn Q. (SN 2007, trú An Phú, Mỹ Đức).

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 28/4, tại đường Quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện Lương Sơn phát hiện một nhóm nam thanh niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại dài khoảng 2m (dạng phóng lợn) di chuyển từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, khi thấy lực lượng Công an, nhóm người này đã không chấp hành, quay đầu xe bỏ chạy.

Nhóm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi và đều trú tại các huyện ngoại thành Hà Nội vừa bị Công an huyện Lương Sơn triệu tập. Ảnh: Công an huyện Lương Sơn.

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiến hành xác minh, triệu tập 9 đối tượng nêu trên để xác minh làm rõ.

Theo Cơ quan Công an, do muốn dương oai nên Nguyễn Thái S. rủ những người còn lại tối ngày 28/4 sẽ cùng nhau đi vào Chợ Bến, huyện Lương Sơn để tìm đánh các thanh niên khác.

Khoảng 20 giờ tối ngày 28/4, nhóm này tập trung tại khu vực chân cầu vượt thuộc Mỹ Đức, Hà Nội. Lúc này, Đặng Khánh D. có mang theo 2 thanh kim loại dài khoảng 2m (dạng phóng lợn), Đặng Khánh D. đưa cho Nguyễn Thái S. cầm một thanh phóng lợn. Nguyễn Hữu H. mang theo một thùng vỏ chai bia, rồi phát cho những người còn lại, mục đích mang theo để đánh nhau. Khi đi tới gần cổng UBND xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn thì thấy lực lượng Công an, do sợ nên nhóm người này đã quay đầu xe bỏ chạy.