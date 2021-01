Trọng tài bê bối nhất Việt Nam tái xuất V.League 2021

Sáng 11/1, tổng cộng 23 trọng tài và 33 trợ lý trọng tài trong danh sách tập huấn chuẩn bị cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 đã bước vào nội dung sát hạch về thể lực tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Chỉ có các trọng tài và trợ lý trọng tài vượt qua thử thách về thể lực mới được phân công điều hành các trận đấu tại giai đoạn lượt đi của mùa 2021.

Kết quả, 55/56 trọng tài và trợ lý trọng tài tham dự tập huấn đã xuất sắc vượt qua thử thách mang tên thể lực, trong đó đáng chú ý là 2 gương mặt trọng tài kỳ cựu vừa mới trở lại là Hoàng Phạm Công Khanh và Nguyễn Trọng Thư. Trường hợp duy nhất không tham gia kiểm tra thể lực là trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Minh của Gia Lai do bộ phận y tế kiểm tra thấy huyết áp tăng cao, không đảm bảo an toàn.

Ông Trọng Thư nổi tiếng mặt khác khi được gọi là “Thái tử” vì là con trai của cựu Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Năm ngoái, ông Thư bị trượt ở đợt kiểm tra trọng tài đầu năm và không được cầm còi ở V.League 2020. Trước đó, ông Thư từng mắc nhiều sai phạm ở V.League.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư sẽ trở lại bắt chính ở các trận đấu tại V.League 2021.

Trong một bài trả lời phỏng vấn, ông bầu Đoàn Nguyên Đức thậm chí còn cho rằng trọng tài Nguyễn Trọng Thư nếu không phải con trai của ông Nguyễn Văn Mùi (khi đó vẫn đảm nhận vị trí Trưởng ban trọng tài VFF) thì đã phải nghỉ lâu rồi.



"Tôi đã thấy cách ông Thư làm việc trong nhiều mùa bóng, tôi cũng đã có ý kiến rất nhiều lần, sai gì không biết nhưng sai về chuyên môn trầm trọng như thế thì không còn gì giải thích. Ông Thư nếu không phải là con trai ông Mùi thì đã nghỉ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ, khi VPF không mời hợp tác nữa", bầu Đức thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Bê bối lớn nhất của ông Thư chính là sự cố trên sân Thống Nhất, trong trận đấu được xem là vết nhơ của bóng đá Việt Nam giữa CLB TP.HCM và Long An vào năm 2017. Xuất phát từ quả treo bóng ngoài vòng cấm của CLB TP.HCM ở phút 81, khi tỷ số đang là 2-2 trong cuộc đọ sức giữa CLB TP.HCM và Long An, Dyachenko đã ngã khi tranh chấp với Hoàng Lâm của Long An. Ngay lập tức, trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi còi cho CLB TP.HCM hưởng quả phạt đền khiến các cầu thủ Long An phản đối rất dữ dội. BHL và các cầu thủ Long An đã bỏ ra sân để phản đối quyết định của trọng tài Thư. Trận đấu vì thế bị hoãn tới 10 phút.

Ông từng tạo ra vụ bê bối ở trận CLB TP.HCM với Long An.

Sau khi được kêu gọi vào sân tiếp tục thi đấu nhưng các cầu thủ Long An đã phớt lờ. Đội khách chỉ để thủ môn Minh Nhựt vào sân bắt quả 11m của Victor. Thủ thành Minh Nhựt thậm chí còn đứng quay lưng với Victor để thể hiện thái độ không muốn bắt quả phạt đền, nên tiền đạo bên phía CLB TP.HCM dễ dàng nâng tỷ số lên 3-2. Không những vậy, cầu thủ Long An tiếp tục không muốn thi đấu và chỉ đứng vật vờ trên sân. Họ giao bóng xong toàn đội đứng yên để cầu thủ CLB TPHCM dễ dàng dẫn bóng xuống cầu môn ghi thêm 2 bàn. Trận đấu được bù 10 phút nhưng do thái độ không thi đấu của Long An nên trọng tài đã kết thúc sớm trận đấu, với chiến thắng 5-2 cho đội chủ nhà.

Vụ việc này sau đó khiến cho CLB Long An cùng các lãnh đạo, HLV và cầu thủ của họ phải nhận án phạt cực nặng (phạt tiền và cấm tham gia các hoạt động bóng đá). Tuy nhiên trách nhiệm của trọng tài Nguyễn Trọng Thư lại không hề được nhắc đến.

Đáng chú ý, chỉ 1 tuần sau vụ việc tai tiếng đó, trọng tài Nguyễn Trọng Thư vẫn tiếp tục có mặt trên sân Hàng Đẫy với vai trò là trọng tài bàn (trọng tài thứ 4) cho trận đấu giữa chủ nhà Hà Nội FC vs B.Bình Dương. Điều này khiến cho nhiều khán giả tỏ rỏ sự bức xúc và không hài lòng về công tác trọng tài tại V.League.