Trọng tài xúc phạm HLV Klopp lại tạo scandal: Hít cocaine ở EURO 2024

Trọng tài xúc phạm HLV Klopp gây sốc với clip hít cocaine

Vài ngày qua, trọng tài David Coote bỗng "nổi như cồn" trên các trang báo tại Anh. Xét về chuyên môn, ông Coote có tay nghề, kinh nghiệm nhưng cũng không đến mức quá xuất sắc hay có dấu ấn đặc biệt nào khi cầm còi hoặc làm trợ lý. Chi tiết khiến ông Coote được quan tâm liên quan đến một câu chuyện bên lề: Xúc phạm HLV Jurgen Klopp, người vừa chia tay Liverpool sau khi mùa giải 2023/2024 kết thúc.

Cơ quan phụ trách trọng tài Anh (PGMOL) đã ngay lập tức vào cuộc điều tra vụ việc này và đưa ra tuyên bố: "David Coote đã bị đình chỉ công tác tức khắc trong khi chờ đợi kết quả điều tra đầy đủ. PGMOL sẽ không đưa ra bình luận thêm cho đến khi quá trình này hoàn tất". Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho biết họ đã biết được vấn đề và đang tiến hành cuộc điều tra riêng.

Trọng tài Coote gây phẫn nộ khi xúc phạm HLV Klopp. Ảnh: SP

Trước đó, trên một tài khoản của mạng xã hội X có 2 đoạn video ghi lại chi tiết trọng tài Coote ngồi cạnh một người đàn ông không rõ danh tính. Khi được hỏi liên tục về Liverpool và HLV Klopp, trọng tài Coote đã có những từ ngữ không đúng mực nhắm thẳng vào The Kop cũng như chiến lực gia người Đức. Cụ thể, ông Coote không ngần ngại gọi HLV Klopp là "Đồ khốn nạn", "Rác rưởi".

Rõ ràng hơn nữa, Coote nói thẳng: "Liverpool thật rác rưởi. Klopp là một gã kiêu ngạo. Ngoài việc tát tôi một cái khi tôi điều khiển trận đấu giữa Liverpool và Burnley trong thời gian phong tỏa, hắn ta còn cáo buộc tôi nói dối"; "Tôi không có hứng thú nói chuyện với kẻ kiêu ngạo ấy, vì vậy tôi cố gắng hết sức để không nói chuyện với hắn ta. James Milner (tiền vệ khoác áo Liverpool thời điểm đó) thì ổn. Chúng ta đang giãn cách xã hội nên phải cẩn thận đúng không?".

Tất nhiên, 2 clip này nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ rất lớn với người hâm mộ nói chung và cổ động viên Liverpool nói riêng. Bởi vậy, PGMOL mới phải vào cuộc nhanh chóng với hy vọng xoa dịu búa rìu dư luận.

Nhưng việc xấu này chưa qua thì việc tồi tệ khác đã xuất hiện và trọng tài Coote tiếp tục là nhân vật chính. Lần này, trong một đoạn phim dài 8 giây trên Whatsapp, The Sun công bố đoạn video độc quyền (quay vào ngày 6/7) trọng tài Coote sử dụng một tờ USD cuộn tròn để hít một đoạn dài 4 inch chất gì đó trông giống cocaine. Trên chiếc bàn cạnh giường, ngoài đống bột trắng là những gói thuốc theo toa nằm rải rác và một thẻ tín dụng cùng cuốn tiểu thuyết The Year of The Locust của tác giả Terry Hayes.

Trọng tài Coote gây sốc với clip hít thứ bột nghi là cocaine. Ảnh: The Sun

Tình tiết gây sốc hơn nữa là Coote bị nghi sử dụng ma túy 1 ngày sau trận tứ kết EURO 2024 giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Tại trận đấu đó, trọng tài 42 tuổi này tham gia điều hành với vai trò trọng tài VAR. Chính Coote đã gửi đoạn clip của mình cho một người bạn khiến tất cả tin rằng, ông này đã sử dụng khách sạn do LĐBĐ châu Âu (UEFA) tài trợ để sử dụng chất kích thích.

David Coote bắt đầu sự nghiệp trọng tài từ năm 16 tuổi và tham gia điều hành các trận đấu ở Ngoại hạng Anh vào năm 2018. Ngoài nhiệm vụ trọng tài chính, ông thường xuyên đảm nhận vai trò trọng tài thứ tư và trọng tài VAR. Bên cạnh đó, ông cũng được tín nhiệm cầm còi tại các trận đấu thuộc cúp châu Âu.