TRỰC TIẾP U23 Việt Nam - U23 Thái Lan (19h): Lưỡng đầu thọ địch

U23 Việt Nam từng đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3 do thiếu quân số tối thiểu tham dự trận đấu với U23 Thái Lan vào 19h00 ngày 22/2. Cụ thể đến buổi xét nghiệm sáng 22/2, U23 Việt Nam có thêm 5 cầu thủ nữa nghi nhiễm khiến đội chỉ còn 11 người, trong đó có 2 thủ môn. Theo quy định, với số lượng cầu thủ này, U23 Việt Nam sẽ không thể tham dự trận đấu với U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam quyết tâm giành kết quả có lợi trước U23 Thái Lan.

Tuy nhiên, rất may sự nhạy bén của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã giúp U23 Việt Nam thoát khỏi “bàn thua” trông thấy. Ngay khi biết tin có ca nhiễm, VFF đã lập tức đưa 6 cầu thủ bổ sung sang Campuchia, giúp đội U23 Việt Nam đủ quân số ra sân trước U23 Thái Lan. Cụ thể, 4 cầu thủ gồm Trần Bảo Toàn, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Nhân và Đinh Quý đã đi đường bộ sang Campuchia để kịp dự trận đấu với U23 Thái Lan, nhóm 2 cầu thủ còn lại gồm Vũ Đình Hai và Phan Tuấn Tài bắt chuyến bay lúc 16 giờ để khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (Sài Gòn) sang Phnom Penh.

4 "viện binh" đã có mặt tại Phnom Penh từ trưa, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19, và như vậy, U23 Việt Nam đã có ít nhất 15 cầu thủ để bước vào trận gặp U23 Thái Lan.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan lúc 19h tối nay có ý nghĩa phân ngôi thứ bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022. Nếu hoà, cả 2 đội sẽ dắt tay nhau vào bán kết và U23 Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng do hơn hiệu số bàn thắng-thua (+7 so với +2). Ngay cả khi trận đấu phân thắng bại với cách biệt 2 bàn thì cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vẫn cùng nhau đi tiếp. Tuy nhiên, như phát biểu của HLV Đinh Thế Nam, dù gặp khó khăn về nhân sự khi nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19, nhưng chỉ cần đủ người ra sân, U23 Việt Nam vẫn đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trước U23 Thái Lan, chứ không mang tâm lý cầu hòa vào trận.

- U23 Việt Nam: Trịnh Xuân Hoàng, Trần Quang Thịnh, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Thành Khôi, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Trung Thành, Mai Xuân Quyết, Phan Bá Quyền, Đinh Quý, Nguyễn Thanh Nhân.

U23 Việt Nam có 5 cầu thủ dự, trong đó có một thủ môn.

- U23 Thái Lan: Narongsak Nueangwongsa, Thawatchai Inprakhon, Chonnapat Buaphan, Sittha Booniha, Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimal, Niphitphon Wongpanya, Thanawat Saipetch, Waris Chooithong, Kroekphon Arbram, Anusak Jaiphet.