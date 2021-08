Trung Quốc gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch đá vòng loại World Cup?

Chiều 12/8, HLV Li Tie công bố danh sách 31 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận mở màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với Australia (2/9) và Nhật Bản (7/9). Trong đó, CLB Guangzhou đóng góp đông quân số nhất với 8 cầu thủ. Hai đại diện còn lại là Shandong Taishan và Beijing Guoan mỗi đội cũng có 6 cầu thủ được triệu tập.

ĐT Trung Quốc hiện tại phụ thuộc khá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch. Ảnh: SPORT

Đáng chú ý, ở lần tập trung này, Trung Quốc cho gọi 4 cầu thủ nhập tịch gồm: Ai Kesen, Alan, Jiang Guangtai và Luo Guofu. Cả 4 cầu thủ này đều thuộc biên chế của Guangzhou. Do chấn thương nên bộ đôi nhập tịch khác là Li Ke và Fernando đã vắng mặt. Một trụ cột khác cũng không thể tập trung vì chấn thương là hậu vệ Tang Miao, người mới phải phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối hôm 10/8.

Theo lịch, Trung Quốc sẽ hội quân vào ngày 17/8 tại Thượng Hải. Một số cầu thủ thi đấu bù tại giải vô địch quốc gia sẽ tập trung muộn vào ngày 19/8. Riêng tiền đạo Wu Lei – người đang khoác áo Espanyol (Tây Ban Nha) sẽ tập trung vào ngày 26/8.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) yêu cầu các cầu thủ tập trung đúng thời hạn, đồng thời họ phải đảm bảo các biện pháp an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Theo lịch, Trung Quốc sẽ đá trận mở màn vòng loại thứ 3 trên sân của Australia vào ngày 2/9. Nhưng do Australia đang thắt chặt công tác phòng dịch Covid-19 nên nhiều khả năng, cuộc so tài giữa hai đội sẽ được tổ chức tại Qatar. Cũng vì lý do tương tự, Trung Quốc cũng đang cân nhắc chọn Qatar là sân nhà tạm thời khi tiếp đón Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 7/9.