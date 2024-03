Trước Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, những lãnh đạo bị bắt vì nhận hối lộ thời gian gần đây

Tối 8/3, Bộ Công an thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành về tội Nhận hối lộ. Thời gian gần đây, hàng loạt lãnh đạo đã phải vướng lao lý về tội danh này.

1. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ. Đây là động thái mà cơ quan điều tra mở rộng, xác minh vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo") và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh này bị khởi tố, tạm giam tối 8/3. Ảnh: Bộ Công an.

2. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị C03 khởi tố, bắt tạm giam cùng ngày, cùng tội danh với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Ông Thành được cho cũng có liên quan đến những sai phạm của Hậu "pháo" và đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan.

3. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa

Cũng tại vụ án trên, C03 khởi tố, tạm giam ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, và ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh này cùng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự. Những người này được cho cũng liên quan đến sai phạm của Hậu "pháo" trong vụ án trên xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi.

4. Thứ trưởng Bộ Công Thương

Tháng 12/2023, ông Đỗ Thắng Hải, khi đó đang là Thứ trưởng Bộ Công Thương bị C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ. Ông Hải bị bắt trong quá trình C03 mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: Bộ Công an.

5. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Đầu tháng 1 năm 2024, C03 cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tội Nhận hối lộ.

Việc ông Hiệp bị bắt là động thái C03 điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan điều tra xác định chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Trần Anh Thư, khi là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ vào tháng 8/2023. Đây là diễn biến trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", xảy ra tại Công ty Trung Hậu - Tổng 68, Sở TN-MT tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư. Ảnh: Bộ Công an.

C03 xác định, ông Thư đã chỉ đạo bị can Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những vi phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

C03 xác định, ông Trần Anh Thư đã nhận tiền và lợi ích vật chất từ ông Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu - Tổng 68, với số tiền ban đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.