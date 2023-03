Trường dạy võ Thiếu Lâm lớn nhất Trung Quốc thành lập năm nào, tọa lạc tại đâu?

Trường Võ thuật Thiếu Lâm Tagou (Hà Nam, Trung Quốc), được thành lập năm 1978 bởi Liu Bao Shan, một đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Ảnh: The Nation. Hiện tại, trường có khoảng 35.000 học viên. Theo Sputnik News, Thiếu Lâm Tagou là một trong những trường võ thuật lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: The Nation. Trường chỉ nhận học viên trên 5 tuổi, không phân biệt giới tính. Chỗ ở của nam sinh và nữ sinh tách biệt nhau. Họ cũng trải qua quá trình đào tạo khác biệt. Thực tế, số lượng nữ sinh ở đây khá ít, khoảng 3.000 người. Ảnh: Reuters. Những học viên đến với Thiếu Lâm Tago vì nhiều lý do khác nhau. Một số là những đứa trẻ khó dạy. Cha mẹ đưa chúng vào đây với mong muốn kỷ luật của trường sẽ khiến con thay đổi. Ảnh: Getty. Trong khi đó, một số khác tìm đến vì ngưỡng mộ võ trường. Ngoài ra, một số không nhỏ coi võ thuật như sở thích hoặc muốn trở thành diễn viên võ thuật nổi tiếng như Lý Tiểu Long hoặc Thành Long. Ảnh: Sputnik. Thời gian biểu của trường rất nghiêm ngặt, giống như quân đội. Buổi sáng của các học viên bắt đầu từ 5h30. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, họ bắt đầu tập thể dục đến khoảng 7h30. Ảnh: Sputnik. Ngoài các học viên Trung Quốc, trường cũng nhận học viên nước ngoài. Sau đó, các học viên đi ăn sáng và chuẩn bị cho buổi luyện tập tiếp theo diễn ra vào 8h50. Khoảng 11h50, giờ ăn bắt đầu. Ảnh: Reuters. Bữa trưa của các học viên kéo dài trong 10-20 phút. Sau đó, tất cả lại bước vào tập luyện. Tất nhiên, những đứa trẻ ở đây cũng sẽ được học các kiến thức phổ thông như bạn bè đồng trang lứa. Ảnh: China Daily. Tất cả hoạt động (ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi, học tập) sẽ kết thúc vào lúc 20h30. Khi đó, học viên phải về phòng và tắt đèn đi ngủ. Ảnh: The New York Times . Theo Business Insider, các học viên ở đây chỉ được phép tắm 2 lần một tuần. Vào mùa đông, trường cũng không có hệ thống sưởi ấm. Ảnh: Reuters. Về mặt kỷ luật, trong quá khứ, những hình phạt về mặt thân thể khá thông dụng trong các trường dạy võ. Tuy nhiên, trường này không áp dụng những phương pháp như vậy. Ảnh: The Nation. Các học viên tin rằng ngoài việc học võ, họ còn được rèn luyện ý chí – thứ sẽ giúp họ trong cuộc sống, bất kể làm nghề gì trong tương lai. Ảnh: Reuters.