TT-Huế: Bắt quả tang nhóm nam nữ dân chơi thác loạn ma túy tại quán karaoke

Ngày 14/2, theo tin từ Công an TP.Huế (Thừa Thiên Huế), cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng nam nữ tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke.

Nhóm nam nữ dân chơi bị bắt quả tang mở tiệc ma túy tại quán karaoke Big Zero, TP.Huế. Ảnh: CA TP.Huế.

Trước đó, vào lúc 1h30 ngày 12/2, lực lượng thuộc Công an phường Trường An, TP.Huế ập vào kiểm tra quán karaoke Big Zero tại địa chỉ 106 Đặng Huy Trứ.

Tại phòng 403 của quán karaoke này, lực lượng công an bắt quả tang 6 đối tượng nam nữ dân chơi đang sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ tang vật gồm một số ma tuý tổng hợp dạng ketamin và MDMA cùng các vật dụng để sử dụng ma túy.

Công an TP.Huế bước đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng trong vụ việc này. Ảnh: CA TP.Huế.

Sau khi được bàn giao hồ sơ vụ việc và các đối tượng, Công an TP.Huế bước đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng. Đó là các đối tượng: Nguyễn Ngọc Huy (SN 1998), Nguyễn Thanh Đức (SN 1995, cùng trú phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế) và Huy Tiến (SN 1995, trú xã Dương Hoà, thị xã Hương Thuỷ).